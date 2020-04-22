Актуальная иммиграционная информация от Law Firm Limited

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Новые обязанности спонсора по визовым категориям Tier 2, Tier 4 и Tier 5

Существует отдельное руководство Home Office по коронавирусу для организаций и учебных заведений, которые спонсируют иностранных рабочих или студентов в рамках визовых категорий Tier 2, Tier 4 и Tier 5.

В нем Home Office ввел некоторые новые положения-льготы для спонсоров:

– образовательный надзор: может осуществляться дистанционно, необходимо применять гибкий подход в отношении неизбежных отсутствий или пропусков студентов;

– отсутствие студентов: не нужно сообщать в Home Office, если оно связано с Covid-19;

– дистанционное обучение: разрешено;

– мониторинг посещаемости: нет необходимости сообщать в Home Office о студентах в отношении пропущенных ими встреч или мероприятий;

– основные оценки соответствия требованиям: студенты, которые бросают учебу из-за Covid-19, не учитываются;

– действительность документов CAS, которые уже были выданы студентам: Home Office будет применять прагматичный подход к рассмотрению заявок на обучение на курсах с датами начала обучения, значительно отличающимися от тех, которые указаны в еще действующем документе CAS или в уже истекшем документе CAS;

– подача документов в подлиннике: теперь они могут предоставляться в цифровом виде;

– английский язык: учебные заведения Великобритании с послужным списком соответствия смогут самостоятельно оценить студентов на предмет их владения английским языком на уровне B1;

– начало обучения: может начаться даже в том случае, если заявление на визу все еще находится на рассмотрении в Home Office, но при соблюдении определенных условий;

– сертификаты ATAS по-прежнему необходимы, но не могут быть получены непосредственно из Министерства иностранных дел, при необходимости нужно срочно связаться с горячей линией Home Office по коронавирусу;

– проверка права на работу: может выполняться удаленно/дистанционно;

– дети-студенты: обязанности по уходу и охране продолжают применяться в обычном порядке.

Иммиграционный статус для заявителей на визы Tier 2, Tier 4 и Tier 5

Начиная с 14 апреля 2020 года люди, ожидающие решения по уже поданной студенческой или рабочей визе, также могут начать работать/учиться, не дожидаясь принятия решения по сути их заявки, если они удовлетворяют следующим определенным условиям.

Для заявителей на визу Tier 4:

– ваш спонсор является спонсором по визовой категории Tier 4;

– вам было выдано подтверждение о приеме на учебу (CAS);

– вы подали свое заявление до истечения срока действия вашей текущей визы и предъявили своему спонсору доказательства этого;

– курс, который вы начинаете, совпадает с тем, который указан в вашем CAS;

– при необходимости у вас есть действительный сертификат Academic Technology Approval Scheme (ATAS).

Подавшие заявки на визу Tier 2 и Tier 5 могут начать работать до того, как Home Office примет решение по их заявлению по сути, если:

– вам присвоили сертификат спонсорства (CoS);

– вы подали заявление до истечения срока действия вашей текущей визы и предъявили своему спонсору доказательства этого;

– работа, которую вы начинаете, аналогична указанной в вашем CoS.

Coronavirus Job Retention Scheme

Иностранные граждане, включая тех, у кого рабочая виза, теперь имеют право на отпуск ввиду эпидемии коронавируса и на 80% от их зарплаты за весь период вынужденного отпуска.

20 апреля 2020 года заработала правительственная программа Coronavirus Job Retention Scheme, которая компенсирует заработную плата отправленным в отпуск работникам.

В соответствии с этой программой государство будет оплачивать 80% расходов на заработную плату персонала (до £2 500 в месяц) до тех пор, пока работодатели держат людей на учете и сохраняют за ними рабочее место вместо принятия решения об их увольнении.

Важно: эта программа действительно охватывает трудящихся-мигрантов, которые проживают и работают в Великобритании по рабочей или другой визовой категории.

Государственная налоговая служба Великобритании в своем руководстве заявила:

«Иностранные граждане имеют право на отпуск ввиду эпидемии коронавируса. Гранты по этой схеме не засчитываются как «доступ к государственным средствам и пособиям», и вы можете отправить в отпуск сотрудников по всем категориям виз, без нарушения ими условий и требований по их иммиграционному статусу».

Компании-спонсоры по-прежнему должны будут сообщать в Home Office, что работник был отправлен в отпуск в связи с пандемией коронавируса, а также сообщать о любом сокращении или изменении зарплаты.

Переход на другую визовую категорию внутри Великобритании

Новое руководство Home Office включает в себя информацию о переходе на другую визу внутри страны.

Оно позволяет людям подать визовую заявку внутри Великобритании, чтобы перейти на долгосрочную визу в Великобританию до 31 мая 2020 года.

Подразумеваются и те визовые заявления, которые вам обычно нужно было подавать, находясь в родной стране, то есть за пределами Великобритании. Судя по тому, что нам удалось выяснить, это будет классифицироваться как визовая заявка, поданная внутри страны (Leave to Remain application), а не как заявка на разрешение на въезд за пределами страны (Entry Clearance application).

Такое специальное правило распространяется только на тех лиц, срок действия визы которых истекает до 31 мая 2020 года.

Студенты и их иммиграционный статус во время пандемии коронавируса

Home Office выпустил отдельный документ о коронавирусе и студенческих визах от 20 апреля 2020 года. Он охватывает ряд временных иммиграционных льгот для тех, кто проживает в стране по визовой категории Tier 4, а также имеет краткосрочные студенческие визы. Льготы будут отозваны, как только ситуация вернется в нормальное русло.

Вышеуказанный документ направлен на студентов визовой категории Tier 4 и предусматривает следующее:

– дистанционное обучение: теперь разрешено;

– продление визы по категории Tier 4: может быть сделано в соответствии с общей политикой и иммиграционными правилами. Студенты, которым необходимо повторить год, пересдать модуль или пересдать экзамен, освобождаются от демонстрации академического прогресса, как это обычно требуется для тех, кто подает заявление на продление визы внутри Великобритании;

– регистрация в полиции: приостановлена;

– разрешенное рабочее время: 20-часовое ограничение в неделю снято для врачей, медсестер, фельдшеров и тех, чей спонсор (учебное заведение) приостановил учебный процесс в целом;

– волонтерство: разрешено для волонтеров и помощников системы NHS (они же NHS Volunteer Responders);

– социальное дистанцирование: применяется к иностранным студентам так же, как и ко всем остальным;

– ограничения по времени рассмотрения визовых заявок: на усмотрение Home Office, если кто-то подает заявку на продление, процесс рассмотрения которой займет больше, чем обычно предусмотрено для виз по категории Tier 4 General;

– проверки для установления права на аренду жилья: можно сделать удаленно/дистанционно;

– визовый маршрут для выпускников: все еще планируется запустить летом 2021 года.

Для студентов по краткосрочным визам:

– переход на визу внутри страны: переход на визу по категории Tier 4 с краткосрочной визы будет разрешен в исключительных случаях и по крайней мере до 31 мая 2020 года;

– разрешенное обучение: студентам c краткосрочной визой, которым было предоставлено продление вида на жительство в этой категории по исключительным причинам в результате Covid-19, разрешат учиться на другом курсе, отличном от того, для которого они первоначально приехали в Великобританию;

– продление краткосрочных учебных виз: не предоставляется, необходимо будет подать заявление на визу вне иммиграционных правил и на усмотрение Home Office.

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