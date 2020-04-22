Изображением королевы на стене встретили родные перенесшую коронавирус украинку Лилию Краивскую после возвращения из больницы. Муж с энтузиазмом воспринял шутку 43-летней супруги, которая сказала, что после пережитого у нее осталась только корона. А значит, она – коронованная королева. Сегодня Лилия восстанавливается после болезни дома и даже с юмором вспоминает о некоторых эпизодах. Но еще совсем недавно было совсем не смешно…

– Расскажите, как все начиналось и сразу ли вы заподозрили неладное?

– В пятницу у меня запершило горло и пропал голос. Я не придала этому особого значения, но сразу выпила парацетамол. А в субботу у меня поднялась температура до 39,5 и уже появился озноб. Я продолжала пить таблетки, но она плохо сбивалась – до 38,9. Несколько дней я буквально лежала пластом, есть не хотелось – только пить. А тело до такой степени болело, что когда меня муж просто брал за руку, я кричала: не трогай меня, мне больно. Еще голова болела так сильно, что я не могла ходить, держалась за стенку.

Во вторник я решила позвонить на 111. С трудом дозвонилась. Мне сказали, перезвонят, я прождала полтора часа – не перезвонили. В среду уже набрала 999. Приехала скорая. Измерили температуру, осмотрели и сказали: вы неделю должны просидеть дома, потому что сейчас новые правила. Якобы никого не забирают в госпиталь. Это при том, что у меня ребенку девять лет и муж с высоким давлением и одной рабочей почкой. Я об этом, конечно, сообщила, но меня заверили, что они не в группе риска – в ней только те, у кого диабет или онкология.

Так я дотянула до пятницы и опять вызвала «скорую». Все эти дни меня постоянно бросало в жар или бил озноб, я все время лежала, не могла есть. Приехавшая бригада опять осмотрела меня – легкие к тому времени уже работали на 50%. Они дали мне кислород. Потом стали доказывать, что температура у меня 37,8, хотя она была 40. Что меня удивило, все пришли без масок. Я спросила: почему вы без защиты? «А мы не боимся – мы руки моем!», – ответили они. Я была в шоке…

Сказали, что забирать в госпиталь меня по-прежнему не собираются, даже несмотря на 50%–ную работу легких, потому что у них опять другие правила. Поэтому позвонили моему GP и объяснили ситуацию. Она перезвонила и сказала: наверное, у тебя коронавирус, так что выпишем тебе антибиотик Amoxicillin. Если станет легче, значит, у тебя бронхит (chest infection), если хуже – коронавирус. Тогда нужно опять позвонить в «скорую».