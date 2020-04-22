Миллиардер Ричард Брэнсон готов заложить свой дом на Карибах для спасения авиахолдинга Virgin

Бизнесмен также попросил помощи у британского правительства

Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что его авиакомпании Virgin Atlantic и Virgin Australia нуждаются в государственной поддержке, чтобы пережить пандемию коронавируса. Об этом сообщает Sky News. В открытом письме к сотрудникам холдинга Virgin Group предприниматель сообщил, что «работает день и ночь» над спасением бизнеса и уже выделил £200 млн, однако этого недостаточно.

Бизнесмен также намерен заложить свой дом и курорт на острове Некер, который является частью Британских Виргинских островов. «Я купил остров в 29 лет, тогда он был необитаемым. Со временем мы построили дом и наладили инфраструктуру. Сейчас на острове работают 175 человек», — рассказал Брэнсон.

Он уверен, что эпидемия коронавируса приведет к «беспрецедентному кризису», который можно преодолеть только с государственной помощью. Брэнсон обратился к правительствам Великобритании и Австралии с просьбой выдать ему кредит, который будет погашен сразу после возобновления полетов. По сообщению Sky News, британское правительство консультируется со специалистами из американского инвестиционного банка Morgan Stanley и планирует выдать ссуду в £500 млн.