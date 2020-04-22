Шествие «Бессмертного полка» в Лондоне отменили из-за коронавируса

Мероприятие в честь Дня Победы пройдет в онлайн-формате

9 мая остается памятной датой для большинства выходцев из стран постсоветского пространства. В память о тех, кто боролся с фашизмом, в Лондоне с 2016 года проходит шествие «Бессмертного полка». Желающие пронести фотографии своих близких – ветеранов, тружеников тыла, узников фашистских лагерей, блокадников, детей войны – собираются возле галереи The National Gallery на Трафальгарской площади и проходят мимо Даунинг-стрит, здания парламента и Вестминстерского аббатства.

Объединяет города и страны сайт «Бессмертного полка» – народная летопись, где каждая семья может опубликовать воспоминания о своем ветеране, разместить фото и видео.

Первый «полк» прошел по улицам Томска в 2012 году. На следующий год к этому проекту присоединились другие города России, а позже – ряд мировых держав. Официальный организатор «Бессмертного полка» в Лондоне – Русская ассоциация психологов. Следить за обновлениями и последними новостями можно на их странице в «Фейсбуке».

В этом году из-за коронавируса мероприятие не состоится, однако организаторы почтят память погибших героев в онлайн-формате, в рамках «Прямого Эфира Великобритания». Для участия можно прислать истории или фотографии на red.division.uk@gmail.com. Их разместят на сайте www.moypolk.ru/london.