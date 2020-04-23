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Принцу Луи — два года!

Принцу Луи — два года!
Фото:instagram.com/kensingtonroyal

Кейт поделилась снимками сына, нарисовавшего радугу в поддержку NHS

Сегодня свой второй день рождения отмечает младший сын Уильяма и Кейт — Луи. Несмотря на юный возраст, принц не остается в стороне от борьбы с коронавирусом и поддерживает HNS вместе с Джорджем и Шарлоттой.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Дети по всей Великобритании рисуют радугу — символ надежды во время эпидемии. Затем они вывешивают рисунки на окна или отправляют их в больницы в поддержку врачей, борющихся с распространением вируса. Луи нарисовал радугу на ладошках, а Кейт запечатлела итоги на камеру. Фото было сделано в поместье герцогов Кембриджских в Норфолке, сообщает The Evening Standard.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Недавно Кейт со смехом призналась, что не сказала детям о пасхальных каникулах и занималась с ними дома все две недели. «Радует, что сейчас в интернете можно найти много интересного для детей, так что мы занимались не только учебой», — рассказала герцогиня. Она была приятно удивлена, что ее дети знают про эпидемию коронавируса, и постаралась ответить на их вопросы просто и доступно.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

 

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