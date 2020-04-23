Главный врач Англии призывает соблюдать социальную дистанцию до конца года

Крис Уитти опасается повторной вспышки эпидемии

Социальную дистанцию придется держать минимум до конца года, утверждает главный врач Англии Крис Уитти. Даже если Великобритания достигла пика заболеваемости, это не значит, что повторная вспышка Covid-19 невозможна, приводит слова профессора The Guardian.

«Давайте мыслить реалистично, — сказал Уитти. — Шансы на получение вакцины в этом году малы. Люди надеются, что со снятием карантина все снова станет как прежде, но это не так». Ранее министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что пик заболеваемости в стране почти пройден, тем самым подарив надежду на скорое окончание карантина. Однако заместитель премьер-министра Доминик Рааб был не так оптимистичен. По его мнению, Великобритания еще далека от послабления карантинных мер.

Правительство придерживается рекомендации ВОЗ по обязательному тестированию населения, но цель так и не достигнута. Мэтт Хэнкок планировал проводить по 100 тыс. тестов в день, но на 22 апреля было проведено всего 18 тыс.

Сейчас Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (Sage) при правительстве Великобритании рассматривает вопрос ношения масок в общественных местах. ВОЗ порекомендовала носить маски только врачам и зараженным людям.