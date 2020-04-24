Британцы массово нарушили социальную дистанцию на Вестминстерском мосту

Люди собрались там, чтобы похлопать врачам

Каждый четверг в 20:00 британцы выходят на пороги своих домов, чтобы поаплодировать медработникам. К флэшмобу присоединились члены королевской семьи: принц Уильям и Кейт Миддлтон похлопали врачам и медсестрам NHS вместе со своими детьми.

Однако с каждым разом люди проще относятся к карантину и отходят дальше от дома. 17 апреля на Вестминстерском мосту собралась целая группа людей, которая нарушала социальную дистанцию. Полиция не стала разгонять участников флэшмоба, но на следующей неделе на мост пришло еще больше людей, сообщает Metro. На некоторых были маски, однако они стояли слишком близко друг к другу.

Многие негативно отнеслись к грубому нарушению правил карантина. Очевидцы события писали в социальных сетях, что это опасно: бессимптомные больные могут заразить всех вокруг. Кроме того, рядом с мостом находится больница St Thomas’ Hospital. «Как это могло произойти снова? Вы не можете навестить пациента на смертном одре, а в четверг устраиваете вечеринку на мосту!» — написала в «Твиттере» член парламента от округа Телфорд Люси Аллан.

Всего по Великобритании от коронавируса скончались более 18 тыс. человек. У 138 тыс. подтвердился положительный диагноз.

