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Основные работники смогут сдать тест на коронавирус на дому

Основные работники смогут сдать тест на коронавирус на дому
Фото:123rf.com

К ним относятся медработники, учителя и водители службы доставки

С 24 апреля основные работники (key workers) и их семьи смогут заказать тест на коронавирус на сайте правительства и сдать его дома, сообщает Sky News. Об этом заявил на ежедневном брифинге министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он также пояснил, что к категории «основных» относятся не только работники NHS, но и учителя, социальные работники, госслужащие и водители службы доставки.

Желающие смогут заказать тест самостоятельно, пройдя по ссылке, или попросить работодателя забронировать несколько тестов для работников компании. В настоящее время подача заявок временно приостановлена из-за большого числа желающих, однако 25 апреля сайт будет снова доступен, пишет BBC со ссылкой на правительство Великобритании.

Мэтт Хэнкок также рассказал, что у правительства появилась возможность проводить до 50 тыс. тестов в день.

До конца апреля министр здравоохранения планирует выйти на целевой показатель в 100 тыс. тестов.

Нововведение не означает, что карантин снимут в ближайшее время. Однако, если система тестов докажет свою эффективность, какие-то меры можно будет ослабить, добавил Хэнкок.

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