Ремонт здания британского парламента обойдется в £5,6 млрд

Эксперты говорят, что окончательная стоимость может быть и выше

Вестминстерский дворец, в котором заседает британский парламент, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2015 по 2019 год правительство Великобритании потратило £369 млн на его содержание и пыталось договориться о начале масштабной реставрации, рассказывает Mirror.

В 2018 году депутаты утвердили предварительный план. Согласно ему, к 2025 году Палата общин временно переедет в Ричмонд-хаус, бывшее здание министерства здравоохранения. Палата лордов — в Конференц-центр имени Елизаветы II (Queen Elizabeth II Centre). Это позволило бы строителям начать ремонтные работы без промедления.

Изначально стоимость реставрации оценивали в £4 млрд, однако по данным National Audit Office (NAO) — это средняя цена. Сейчас аудиторы утверждают, что ремонт здания парламента обойдется правительству в £5,6 млрд или выше. В качестве примера специалисты привели Башню Елизаветы (Биг-Бен), окончательная стоимость ремонта которой увеличилась больше чем в два раза из-за обнаруженных повреждений.

К 2022 году правительство должно представить детальный план реставрации и учесть сопутствующие риски и дополнительные затраты, например, нехватку в строительном секторе специалистов, умеющих восстанавливать редкие архитектурные объекты.