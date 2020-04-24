Не все британские школьники могут обучаться дистанционно

У некоторых просто нет собственного компьютера

Из-за коронавируса школьники в Великобритании вынуждены обучаться дистанционно, пишет The Independent. Для этого был запущен онлайн-портал The Oak National Academy, на котором можно найти обучающие материалы по математике, английскому языку, истории и географии.

Однако министерство образования столкнулось с проблемой: в малообеспеченных семьях редко у кого есть хорошее интернет-соединение, а некоторые школьники и совсем не имеют дома компьютера или ноутбука. Руководство некоммерческой организации Greenwood Academies Trust, поддерживающей 37 школ Мидленда и восточной Англии, утверждает, что у многих нет широкополосного подключения, а для выхода в интернет используется мобильный телефон.

«В Скегнессе есть семья, в которой и родители, и дети пользуются одним мобильным», — рассказал исполнительный директор организации Уэйн Норри BBC. Учитель школы Surrey Square Primary School Мэтт Морден говорит, что порядка четверти учеников не могут заниматься удаленно. Школа предоставила некоторым ученикам ноутбуки, но не смогла обеспечить всех.

Правительство обещает раздать нуждающимся ученикам ноутбуки и 4G-модемы. Сначала ими обеспечат находящихся под опекой подростков и учеников 10 класса, которым необходимо готовиться к экзаменам.