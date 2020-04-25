Частное тестирование на Covid-19

London Medical Line продолжает оказывать высококвалифицированные медицинские услуги. Мы предлагаем два типа тестов на COVID-19: ПЦР, или мазок, и экспресс-анализ крови на антитела.

(1) Тест-мазок

Благодаря доступу к профессионально зарекомендовавшим себя и надежным лабораториям мы можем предложить клиентам тесты-мазки на определение активной формы COVID-19. Тесты одобрены HMRA (Агентством, регулирующим медицинские продукты, при правительстве Великобритании) и дают достоверные результаты. Эти молекулярные тесты проводятся с помощью забора мазка из слизистой полости горла и носа. Результаты обычно готовы в течение 2-4 дней и включают в себя бесплатную консультацию при получении. Во время теста анализируется РНК SARS-CoV-2, так называемый генетический материал вируса.

Плюсы теста:

+ Более высокая точность, чем у анализа крови.

+ Определяет вирус на ранней стадии – на третий день после первых симптомов.

+ Способен отличить штамм SARS-CoV-2 от 9 других респираторных заболеваний с идентичными симптомами.

Недостатки теста:

– Не стоит делать, если нет никаких симптомов в течение хотя бы трех дней.

– Более дорогой.

– Не сможет определить, был ли у вас COVID-19 прежде.

Точность: гомология составляет 98,8%, это самый достоверный тест, он анализирует РНК вирусных частиц.

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Как это работает?

Цель забора мазка из слизистой оболочки горла и носа – добыть генетический материал, который затем анализируется в лаборатории. Образцы проходят автоматизированный процесс обработки в специальной машине, что позволяет произвести большое количество копий генетического материала, чтобы изучить его более детально. Затем генетический материал сверяется с уникальной последовательностью РНК вируса, и если она присутствует, это означает, что человек находится в активной стадии COVID-19, то есть болен. Так как процесс кропотливый, эти аппараты используются только в медицинских лабораториях.

Сертификация: Public Health of England (PHE, Минздрав Англии). Лаборатории, с которыми мы сотрудничаем, выполняют всю свою работу максимально качественно. У всех есть аккредитация по клинической патологии (CPA) и надлежащая клиническая практика (GCP).

(2) Анализ крови

Второй тип тестирования – экспресс-анализ крови на наличие антител (серологический тест). Забор крови производится из пальца, результаты готовы в течение 10-20 минут. В данном случае анализ крови изучает два основных типа антител: иммуноглобулин G (IgG) и иммуноглобулин M (IgM).

Плюсы теста:

+ Быстрый результат.

+ Определяет, есть ли у человека иммунитет к вирусу, болел ли он им ранее.

Недостатки теста:

– Менее точный: 89,6% – IgG и 92,9% – IgM.

– Рекомендуется проводить на 7-10 день после первых симптомов.

Как это работает?

Образцы крови попадают в картридж системы экспресс-тестирования вместе с сывороткой, которая определяет вирусные антигены и антитела (IgG и IgM), чтобы диагностировать болезнь и проверить иммунный статус. Тест анализирует кровь на признаки иммунного ответа на инфекцию. Быстрый анализ крови определяет наличие антигенов.

London Medical Line

Тел. 07739094420

www.londonmedicalline.co.uk