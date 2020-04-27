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Борис Джонсон не намерен ослаблять карантин в ближайшее время

Борис Джонсон не намерен ослаблять карантин в ближайшее время
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Премьер-министр призвал британцев потерпеть

Борис Джонсон официально вернулся к выполнению своих обязанностей, сообщает Sky News. Премьер-министр провел две недели в загородной резиденции Чекерс, оправляясь от коронавируса.

В своем первом выступлении со времени болезни Джонсон поблагодарил правительство и NHS за оперативную работу, а британцев — за их терпение и соблюдение правил карантина. По его мнению, эпидемия коронавируса — самое серьезное испытание для Великобритании со времен Второй мировой войны.

Несмотря на признаки улучшения ситуации в стране, говорить о снятии карантина пока рано, заявил Джонсон. Преждевременные действия могут спровоцировать повторную вспышку болезни, которая приведет к «новым смертям» и «экономическому коллапсу». «Это перечеркнуло бы все наши усилия по борьбе с вирусом», — добавил премьер.

Однако он пообещал, что в ближайшее время правительство опубликует условия и правила поэтапного снятия карантина — об этом просил лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Процесс принятия решения будет «максимально прозрачным для граждан», кроме того, Джонсон надеется привлечь к обсуждению оппозицию.

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