Борис Джонсон не намерен ослаблять карантин в ближайшее время

Премьер-министр призвал британцев потерпеть

Борис Джонсон официально вернулся к выполнению своих обязанностей, сообщает Sky News. Премьер-министр провел две недели в загородной резиденции Чекерс, оправляясь от коронавируса.

В своем первом выступлении со времени болезни Джонсон поблагодарил правительство и NHS за оперативную работу, а британцев — за их терпение и соблюдение правил карантина. По его мнению, эпидемия коронавируса — самое серьезное испытание для Великобритании со времен Второй мировой войны.

Несмотря на признаки улучшения ситуации в стране, говорить о снятии карантина пока рано, заявил Джонсон. Преждевременные действия могут спровоцировать повторную вспышку болезни, которая приведет к «новым смертям» и «экономическому коллапсу». «Это перечеркнуло бы все наши усилия по борьбе с вирусом», — добавил премьер.

Однако он пообещал, что в ближайшее время правительство опубликует условия и правила поэтапного снятия карантина — об этом просил лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Процесс принятия решения будет «максимально прозрачным для граждан», кроме того, Джонсон надеется привлечь к обсуждению оппозицию.