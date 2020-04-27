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Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Фото:123rf.com

Теперь можно не отказываться от гражданства другой страны

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения российского гражданства. 24 апреля документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РБК.

Новый закон позволит иностранцам обратиться за получением гражданства РФ без подтверждения ими отказа от гражданства своей страны.

Люди, которые родились в СССР и жили в его бывших республиках, но не получили гражданство тех стран, могут подать заявление на получение гражданства РФ без подтверждения источника дохода. Им также не придется предварительно прожить на территории России не менее трех лет.

Аналогичная норма распространяется теперь на иностранных супругов российских граждан, проживающих в России и имеющих общих детей, а также на иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство и живет в России.

Граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана, у которых есть вид на жительство в России, смогут подать заявление на гражданство без соблюдения срока проживания в стране.

Документ вступит в силу через девяносто дней со дня опубликования.

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