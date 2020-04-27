Wizz Air возобновляет полеты в Европу

Лоукостеры будут летать в Румынию, Венгрию и Португалию

Компания Wizz Air возобновит полеты в Европу, несмотря на коронавирус, сообщает The Evening Standard. В официальном заявлении компании говорится, что самолеты будут дезинфицировать раз в сутки, экипаж будет носить маски и перчатки, а пассажирам раздадут дезинфицирующие салфетки.

Первые рейсы начнут летать из лондонского аэропорта Лутон с 1 мая. Пока запланированы рейсы в несколько городов Румынии, Будапешт, Лиссабон и на остров Тенерифе.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность и здоровье клиентов и членов экипажа. Принятые нами правила дезинфекции помогут это сделать», — заявил исполнительный директор Wizz Air UK Оуэн Джонс.

Большинство авиакомпаний, включая EasyJet, Jet2 и British Airlines, приостановили выполнение всех рейсов на неопределенное время. Министерство иностранных дел Великобритании настоятельно рекомендует британцам отложить любые несрочные поездки, а Даунинг-стрит попросило не планировать летний отдых из-за неопределенности со сроками карантина.

Некоторые авиакомпании и турфирмы просят правительство прояснить ситуацию с компенсациями за отмену уже забронированных весенних и летних рейсов.