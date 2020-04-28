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Что делать, если ваша 30-дневная виза-стикер истекла?

Что делать, если ваша 30-дневная виза-стикер истекла?
Фото:123rf.com

Home Office принял новую меру на время эпидемии

Если срок действия вашей 30-дневной визы-стикера в паспорта для поездки в Великобританию по работе, учебе или для воссоединения с семьей истек или вот-вот истечет, вы можете бесплатно запросить новую визу-стикер с новым сроком действия до конца этого года.

Чтобы сделать запрос, обратитесь в Центр иммиграционной помощи по коронавирусу (по имейлу на CIH@homeoffice.gov.uk). Вам нужно будет указать свое имя, гражданство, дату рождения и GWF-номер вашей визовой заявки с записью “замена 30-дневной визы” в теме письма.

С вами свяжутся, как только визовые центры Великобритании за рубежом вновь откроются, чтобы договориться о замене визы, которая будет проставлена в ваш паспорт.

Вас не накажут за то, что не сможете получить свою BRP-карточку внутри Великобритании во время и по причине проведения коронавирусных мероприятий в стране.

Эти правило и возможность будут доступны до конца 2020 года.

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