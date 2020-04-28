HBO выпустит комедийный мультсериал про принца Джорджа и королевскую семью

В сети появился первый тизер

В мае компания HBO запустит новый стриминговый сервис HBO Max, который может составить неплохую конкуренцию Netflix, Hulu и Disney Plus. На новой платформе появятся несколько эксклюзивных сериалов, включая комедийный мультсериал «Принц» (The Prince) о жизни британской королевской семьи, пишет Business Insider.

В его основу лег инстаграм-аккаунт писателя и автора «Гриффинов» Гари Джанетти, где он освещает новости о королевской семье от лица принца Джорджа — старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сейчас на него подписаны более 900 тыс. человек.

Джанетти не только написал сценарий к сериалу, но и решил озвучить маленького принца. Люси Панч и Иван Реон примерят роли Кейт и Уильяма, принца Гарри озвучит Орландо Блум, Алан Каммингс станет дворецким Оуэном, принца Чарльза будет озвучивать Том Холландер, а королеву Елизавету II — Фрэнсис де ла Тур. Каждый эпизод будет посвящен жизни Джорджа: его прогулкам по Букингемскому замку, знакомству с корги его бабушки и учебе.

В сети появился первый тизер сериала, сообщает The Daily Mail. Джордж рассказывает, как ему живется в карантине, советует всем мыть руки и не падать духом.

