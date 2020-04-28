subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

HBO выпустит комедийный мультсериал про принца Джорджа и королевскую семью

HBO выпустит комедийный мультсериал про принца Джорджа и королевскую семью
Фото:instagram.com/garyjanetti

В сети появился первый тизер

В мае компания HBO запустит новый стриминговый сервис HBO Max, который может составить неплохую конкуренцию Netflix, Hulu и Disney Plus. На новой платформе появятся несколько эксклюзивных сериалов, включая комедийный мультсериал «Принц» (The Prince) о жизни британской королевской семьи, пишет Business Insider.

В его основу лег инстаграм-аккаунт писателя и автора «Гриффинов» Гари Джанетти, где он освещает новости о королевской семье от лица принца Джорджа — старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сейчас на него подписаны более 900 тыс. человек.

Джанетти не только написал сценарий к сериалу, но и решил озвучить маленького принца. Люси Панч и Иван Реон примерят роли Кейт и Уильяма, принца Гарри озвучит Орландо Блум, Алан Каммингс станет дворецким Оуэном, принца Чарльза будет озвучивать Том Холландер, а королеву Елизавету II — Фрэнсис де ла Тур. Каждый эпизод будет посвящен жизни Джорджа: его прогулкам по Букингемскому замку, знакомству с корги его бабушки и учебе.

В сети появился первый тизер сериала, сообщает The Daily Mail. Джордж рассказывает, как ему живется в карантине, советует всем мыть руки и не падать духом.

profile-sample2
Британские университеты потеряют 230 тыс. студентов из-за коронавируса
28-04-2020
profile-sample2
HBO выпустит комедийный мультсериал про принца Джорджа и королевскую семью
28-04-2020
profile-sample2
Министр финансов объявил о новой схеме микрокредитования малых предприятий
28-04-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.