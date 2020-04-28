Министр финансов объявил о новой схеме микрокредитования малых предприятий

Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил 27 апреля, что малый бизнес получит доступ к новой ускоренной схеме финансирования, предусматривающей получения кредитования со 100-процентной гарантией со стороны государства для кредиторов.
– предприятия смогут взять кредит на сумму от £2 до 50 тыс .и получат доступ к этим средствам в течение нескольких дней
– кредиты будут беспроцентными в течение первых 12 месяцев, и предприятия могут подать заявку онлайн, после подачи короткой и простой заявки
Правительство после ряда активных консультаций с представителями бизнеса разработало новую схему кредитования малого бизнеса, по которой предоставит кредиторам 100-процентную гарантию по кредиту и выплатит любые сборы и проценты в течение первых 12 месяцев кредитования.
На кредиты можно будет легко подать заявку через короткое стандартизированное онлайн-приложение. Кредит выдадут в течение нескольких дней, таким образом, оказывав немедленную поддержку тем, кто в ней нуждается.
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