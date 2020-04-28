Русская школа «Жар-птица» приглашает на онлайн-уроки ко Дню победы

Уроки будут проходить в мае по субботам

Школа «Жар-птица» организует серию бесплатных онлайн-уроков «Урок Победы». На «Уроке Победы» дети в доступной для них форме узнают о значимости этого дня и познакомятся с героями того времени. Педагоги расскажут и покажут, как жилось в военную эпоху, ученики также смогут увидеть хронику первого парада Победы.

30-минутные уроки открыты для всех желающих. Рекомендуемый возраст – 3-8 лет.

«За границей очень важно держаться вместе и не растерять историчеcкое наследие наших детей. Нашим детям как никогда нужно знать свои корни», – так прокомментировала эту инициативу мама одного из учеников.

Подробная информация – на сайте школы zharptitsa.co.uk и по электронной почте zharptitsa.school@gmail.com.