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Русская школа «Жар-птица» приглашает на онлайн-уроки ко Дню победы

Русская школа «Жар-птица» приглашает на онлайн-уроки ко Дню победы

Уроки будут проходить в мае по субботам

Школа «Жар-птица» организует серию бесплатных онлайн-уроков «Урок Победы». На «Уроке Победы» дети в доступной для них форме узнают о значимости этого дня и познакомятся с героями того времени. Педагоги расскажут и покажут, как жилось в военную эпоху, ученики также смогут увидеть хронику первого парада Победы.

30-минутные уроки открыты для всех желающих. Рекомендуемый возраст – 3-8 лет. 

«За границей очень важно держаться вместе и не растерять историчеcкое наследие наших детей. Нашим детям как никогда нужно знать свои корни», – так прокомментировала эту инициативу мама одного из учеников.

Подробная информация – на сайте школы zharptitsa.co.uk  и по электронной почте zharptitsa.school@gmail.com.

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