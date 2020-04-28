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Почти половина британцев приспособилась к карантину

Почти половина британцев приспособилась к карантину
Фото:123rf.com

И лишь 9% не поддерживают жесткие ограничительные меры 

С 23 марта в Великобритании действует карантин. Людям можно выйти на улицу только для покупки товаров первой необходимости или по работе, если нет возможности работать из дома.

Согласно исследованию Королевского колледжа Лондона (KCL), британцы реагируют на принятые меры по-разному. Почти 48% приспособились, еще около 44% до сих пор тяжело переживают временное ограничение свободы, а 9% не поддерживают карантин, пишет Sky News.

По результатам опроса Ipsos MORI, молодых людей больше всего в последней группе. 58% протестующих считают, что в мире «слишком много шума по поводу коронавируса», а еще 33% оптимистично смотрят в будущее. По их мнению, экономика поднимется всего через три месяца после снятия карантина.

Пожилые люди от 55 до 75 лет практически поголовно приняли новый уклад. Только 28% из них говорят, что могут впоследствии столкнуться с финансовыми трудностями. Приспособившиеся к карантину верят в правительство в отличие от тех, кто с карантином не смирился.

93% «страдающих» соблюдают правила самоизоляции, но чувствуют себя обеспокоенными и подавленными, а 64% даже потеряли сон.

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