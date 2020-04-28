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Семьи погибших от коронавируса работников NHS и социальных служб получат по £60 тыс.

Семьи погибших от коронавируса работников NHS и социальных служб получат по £60 тыс.
Фото:123rf.com

Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок

Правительство Великобритании выплатит по £60 тыс. семьям погибших от коронавируса врачей, медсестер и работников социальных служб. Об этом сообщил на ежедневном брифинге министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

За время пандемии от Covid-19 умерли 82 работника NHS и 16 социальных работников, сообщает Sky News.

«Разумеется, ничто не заменит любимого человека. Но мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать семьи, переживающие горе», — добавил министр.

Правительство по-прежнему стремится довести количество проводимых тестирований на коронавирус до 100 тыс. в день. Пока данные Англии, Шотландии и Уэльса показывают, что цифра приблизилась к 30 тыс. Помимо этого, правительство раздумывает о введении принудительного двухнедельного карантина после открытия границ — туда будут помещать всех прибывающих в Великобританию. Однако окончательное решение еще не принято. Мэтт Хэнкок пообещал вернуться к этому вопросу с обновленными данными.

Всего от коронавируса в стране погибла 21 тыс. человек. С 26 на 27 апреля было зафиксировано 360 летальных исходов — это самая низкая цифра с 30 марта.

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