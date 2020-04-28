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Британские университеты потеряют 230 тыс. студентов из-за коронавируса

Британские университеты потеряют 230 тыс. студентов из-за коронавируса
Фото:Photo by Gustavo Fring from Pexels

Большинству из них понадобится государственная поддержка

Пандемия коронавируса заставила людей пересмотреть планы на получение высшего образования. Выпускники школ и студенты по всему миру откладывают поступление в вузы до лучших времен, пишет The Guardian со ссылкой на исследование профсоюза University and College Union (UCU).

Из-за нестабильной ситуации в грядущем учебном году британские вузы недосчитаются 230 тыс. студентов, больше половины из которых — граждане других стран. Как следствие, вузы потеряют порядка £2,5 млрд.

£1,51 млрд им приносили иностранные студенты не из ЕС, £350 млн — студенты из стран ЕС и £612 млн — учащиеся из Великобритании.

По данным UCU, все 125 университетов серьезно пострадают от падения доходов. 91 университет окажется в критическом положении, поскольку доходы будут едва покрывать расходы. Это, в свою очередь, может привести к сокращению 60 тыс. рабочих мест как в самих вузах, так и в сотрудничающих с ними организациях.

Авторы исследования призывают правительство разработать схему поддержки университетов во время и после пандемии, в противном случае начало учебного года может оказаться под угрозой срыва.

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