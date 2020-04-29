Алкоголь и карантин: как быть, что пить?

В карантин все больше людей начинают экспериментировать дома с едой и напитками. А винные полки магазинов полнятся обилием отличных винных марок. В таких вот условиях сразу возникает вопрос: как не перебрать с выпивкой и какие вина идеально помогут скоротать время дома, не ударив по бюджету?

Мера – прежде всего

– Знайте, что пьете: важно осознавать крепость напитка и размер порции.

– Закупаться впрок незачем. Поставки в магазины идут без перебоев, и у вас не будет искушения опустошить свой «погребок».

– Любые напитки лучше употреблять с едой: экспериментируйте с новыми рецептами или пробуйте новые марки с едой навынос.

– Чередуйте алкоголь с водой и безалкогольными напитками.

Вина, чтобы пить

Первым делом предлагаю взглянуть на несколько простых и вкусных вин, которые отлично подойдут для вечернего досуга.

Белые

Gavi DOCG, Италия – £6,69

Одно из самых популярных итальянских вин, о котором я уже не раз рассказывал. Это вино яркое, сочное и свежее – качества, которые отлично подойдут для вечернего бокала в дополнение к любимому сериалу.

Где купить: Lidl

Liebfraumilch Rheinhessen, Германия – £3,69 (£3,75 в Шотландии и Уэльсе)

Возможно, вам не удастся произнести это название, зато насладиться этим вином точно получится. Старый (некоторые скажут «очень старый») немецкий фаворит, легкий, сочный и легко пьющийся. Особенно подойдет тем, кто не любит сухие вина.

Где купить: Lidl

Красные

Toro Loco Superiur, Испания – £4,99

Отличное красное вино для любителей выраженных вкусов. Приятное сочетание фруктовых оттенков и свежести придают этому вину жизнь. Как и многие испанские вина, не скупится на послевкусие и зернистую текстуру.

Где купить: Aldi

Estevez Chilean Carignan, Чили – £4,99

Вина из винограда сarignan (я большой его поклонник) отличаются чистотой фруктового вкуса, с выраженными оттенками ежевики и шелковицы. Пьется легко, даже слишком легко. Отлично подходит к еде, но я все же рекомендую насладиться им самим по себе.

Где купить: Aldi

Вина, чтобы есть

К рыбе и морепродуктам…

Говоря о рыбе и морепродуктах, на ум приходят два винных региона – Галиция в Испании и Долина Луары во Франции. В обоих регионах вино развивалось под сильным влиянием кухни, в которой преобладали в том числе и рыба с морепродуктами.

В Галиции производят известное Albarino Rias Baixas, а в Луаре – не менее известный Muscadet Sur Lie. Первое – текстурное, объемное, свежее, с нотами цитруса и фруктов с косточкой – отличный компаньон к спагетти с морепродуктами. Второе – мягкое, сухое, с нотами запаха моря – хорошо аккомпанирует рыбе, запеченной с овощами.

Albarino Rias Baixas, Испания – £5,99

Где купить: Lidl

Muscadet Sur Lie, Франция – £8,99

Где купить: Waitrose

К мясу и барбекю…

Когда речь заходит о мясе, можно сходу назвать много достойных кандидатов: вина Аргентины, Австралии и Испании, виноградные сорта «мальбек», «шираз», «риока» и «каберне». Все эти варианты будут правильными, все подойдут к мясу, приготовленному в духовке, на плите или на углях.

Beefsteak Club Malbec, Аргентина – £8,25-£8,99

Где купить: Morrisons, Waitrose

Montes Reserva Merlot, Чили – £7,99

Где купить: Waitrose

К птице…

С блюдами из курицы или любой другой птицы придется вести себя достаточно традиционно. И не потому, что мало интересных и необычных вин, которые к таким блюдам подойдут. Вин достаточно, но большинство из них сидят не в карантинной ценовой категории. А посему традиционный выбор шардоне и пино нуар подойдут как нельзя лучше.

Поэтому без долгих раздумий стоит сразу нацелиться на шабли из Бургундии и пино нуар южных регионов. Шабли – которое делается из сорта винограда «шардоне» – известно во всем мире за счет свежего хрустящего минерального вкуса с нотами цитруса, что отлично сопутствует легким блюдам из курицы. К пино нуар же стоит присмотреться, если блюдо готовится из какой-либо другой птицы, к примеру, из индейки или утки.

Mme. Claude Parmentier Pinot Noir, Франция – £6,49 до 5 мая

Где купить: Waitrose

Chablis AOC, Франция – £7,99

Где купить: Aldi

К азиатской еде, карри и фастфуду

Как ни посмотри, но к такому типу еды больше подходит пиво. Танины в вине не очень хорошо справляются с остротой в азиатской и индийской кухнях, а к смешению вкусов в бургере и пицце часто сложно подобрать подходящий вариант, который устроит всех. Но если вы все-таки хотите пить именно вино, то стоит смотреть лишь на сладкие варианты. Речь не идет о десертных винах, а скорее о полусухих и полусладких. Именно сладость позволяет вину гармонировать с остротой и смешением вкусов.

За полусухими и полусладкими винами далеко ходить не надо – стоит заглянуть в секцию немецких, либо эльзасских вин. Особенно хорошо подойдут рислинг и пино гри.





Pinot Gris Urmeer Loss, Германия – £6,39 до 5 мая

Где купить: Waitrose

Vin D’Alsace Riesling, Франция – £6,99

Где купить: Aldi

Если по каким-то причинам вы не можете найти именно эти рекомендованные марки вин, не бойтесь поменять их на аналогичные из тех же регионов. Зачастую в таких супермаркетах, как Aldi и Lidl, многие вина завозятся как лимитированная серия, а посему все зависит от спроса. Ну и, конечно же, берегите себя и используйте карантинное время как настоящие гурманы.