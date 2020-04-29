Чувствительная кожа: что делать?

Можете ли вы с уверенностью ответить на вопрос о том, какая у вас кожа? Сухая, жирная, нормальная, а может быть, чувствительная? Существует ли «чувствительный» тип кожи и что это означает?

Несмотря на то, что на полках косметических магазинов стоят многочисленные косметические средства с пометкой «для чувствительной кожи», косметологи утверждают, что такого типа кожи не существует. Это скорее ее дополнительная характеристика, которая описывает в первую очередь неадекватную реакцию на воздействие различных факторов.

Типичные симптомы чувствительности кожи – это раздражение, покраснение, ощущение натянутости, шелушение и зуд. Они появляются как реакция на различные обстоятельства:

– косметические средства,

– косметические процедуры,

– резкое изменение климатических условий (холод, солнце или загрязненный воздух, а также кондиционер или отопление в помещении),

– употребление алкоголя и определенных продуктов,

– во время гормональных изменений.

Потеря барьера

Грубо говоря, самый верхний слой кожи, роговой, работает как барьер между внешним миром со всеми его неблагоприятными факторами и более глубокими слоями кожи. У людей с «чувствительной кожей» этот роговой слой может быть менее прочным, в таком случае устойчивость к воздействию внешних факторов у кожи значительно снижается. Однако уровень защитных свойств кожи зависит не только от количества и качества клеток рогового слоя, но и от работы сальных и потовых желез, а также от содержания в ней иммунных клеток.

К сожалению, чувствительной кожа бывает не только из-за врожденных особенностей строения, но и в результате неправильно подобранной косметики или слишком агрессивных процедур, таким образом, мы искусственным образом вызываем «чувствительность» кожи. Наиболее уязвимыми являются те области лица, на которых либо анатомически слишком тонкая кожа, либо снижен липидный барьер. Это носогубная и область вокруг глаз, а также щеки, поэтому чаще всего раздражения появляются именно в этих местах.

Косметика против кожи

Многие вещества, применяемые в довольно эффективных косметических средствах и процедурах, могут спровоцировать повышенную чувствительность кожи. Пример таких веществ – ретиноиды – аналоги витамина А, которые успешно используются в дерматологии и косметологии для лечения некоторых кожных заболеваний и улучшения структуры кожи; а также популярные альфа-гидроксикислоты (АНА) и салициловая кислота. Однако часто они вызывают побочное действие – покраснение, шелушение и сухость кожи. А при длительном применении (особенно когда вы проходите курс процедур) кожа может стать чувствительной. К сожалению, заранее предсказать такую реакцию кожи невозможно.

Но и более безобидные компоненты, входящие в состав косметических средств, могут вызывать аллергический контактный дерматит, который, в свою очередь, способен спровоцировать появление признаков чувствительности. Из растительных ингредиентов подобными веществами являются: экстракт розмарина, арники, календулы, сандаловое масло. Среди химических веществ, обладающих подобным действием, можно выделить отдушки, ароматизаторы, консерванты, эмульгаторы, пропилен гликоль, ланолин и многие другие компоненты.

Что делать?

Чувствительность кожи – это не отдельная классификация и не заболевание, хотя иногда она доставляет немало хлопот. Единственным выходом из положения является правильный уход и тщательный выбор продуктов для ухода, как можно более мягкий.

К счастью, такие продукты выпускают многие аптечные марки (например, Avene, La Roche Posay, Vichy, Uriage, Dermalogica). Если вы нашли средства, которые подходят и не раздражают вашу кожу, постарайтесь не менять их и как можно меньше экспериментируйте с новинками и не забывайте хорошо увлажнять кожу, это повысит ее шансы на «отпор» окружающей среде.

Три продукта недели

Для дома

Стеклянные подносы Melissa LaFave

Мелисса ЛаФаве (Melissa LaFave) – лондонский художник-декоратор, она работает в технике декупажа, объединяя современный дизайн с классической художественной техникой.

Melissa LaFave London выпукает ремесленные стеклянные подносы и лампы. Каждый предмет расписан Мелиссой вручную. Подносы пользуются невероятной популярностью, некоторые модели распродаются вмиг. Один из таких хитов – ананас на мятном фоне – впишется в любой интерьер. И если вы, как и многие другие, решили использовать карантин для декорации дома, присмотритесь к этому элементу.

Для бровей

Набор пинцетов Brushworks HD

Brushworks HD 4 Piece Combination Tweezer Set – это идеальный набор пинцетов для бровей и не только. Они выполнены из высококачественной нержавеющей стали ручной работы, поэтому прослужат многие годы. Вам непременно понравятся яркие принты: цветочный, золотой, в пастельных тонах.

В наборе:

– скошенный пинцет (Slanted Tweezer) – идеально подходит для бровей;

– прямой пинцет (Straight Tweezer) – отлично подходит для накладных ресниц и ногтей;

– заостренный скошенный (Slanted Point Tweezer) – универсальный пинцет;

– заостренный тонкий пинцет (Pointed Tweezer) – идеально подходит для вросших волосков и заноз.

Для ногтей

Восстанавливающие продукты Nail HQ

В самоизоляции можно дать ногтям передышку. Особенно если вы регулярно делали маникюр с гель-лаком. Помочь в этом могут средства линии Nail HQ: для роста ногтей, специальная защита, масло для кутикулы, заполнитель неровностей и даже специальное средство для тех, кто не может избавиться от привычки грызть ногти.