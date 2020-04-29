«Дау» как повод для скандала

Кто бы мог подумать, что «Дау», как только его начнут показывать публике, перессорит российскую критику не меньше, чем в свое время «Груз 200» Алексея Балабанова? Тогда Гильдия киноведов и кинокритиков России раскололась, половина членов покинули ее ряды, правда, непрофессиональный зритель этого почти не заметил, потому что тогда соцсети были не так развиты.

Теперь каждый «шаг» создателей «Дау» обращается новой волной хейтерских публикаций российских критиков в адрес друг друга, и за этим следит, вовлекаясь, уже довольно много людей со стороны. Теперь и они могут принять участие в дискуссии, потому что «Дау» наконец-то начали, как и обещалось, выкладывать онлайн для платного просмотра. Если, конечно, поймут, из-за чего спор.

Тут есть две стороны вопроса. Первое – сами фильмы под маркой «Дау», это, в общей сложности, 700 часов полных метров и сериалов. Из них для зрителя пока на официальном сайте доступны два – двухчасовой «Дау. Наташа» и шестичасовой «Дау. Вырождение», он же «Дау. Дегенерация», остальные будут постепенно выкладываться на том же сайте.

Вторая сторона – методы режиссера Ильи Хржановского и его команды. Спор идет, в основном, как раз о них. Полтора десятилетия назад Хржановский построил под Харьковом большой павильон на натуре, имитирующий условный секретный советский НИИ. Туда он пригласил как звезд уровня Теодора Курентзиса, Марины Абрамович, Анатолия Васильева и многих других, так и местных жителей, с которыми были подписаны контракты, им платили зарплату, они сыграли персонажей фильма.

Со всеми были проведены собеседования, всем выдан реквизит, вплоть до презервативов и виски «советского» производства. Далее было что-то вроде реалити-шоу: люди как бы жили своей жизнью в предлагаемых обстоятельствах, но при этом Хржановский создавал для них ситуации, выстраивая из этого сюжеты для будущих фильмов мегаломанского проекта. А вот дальше начинается тайна. Кто-то утверждает, что все это был естественный кинематографический процесс, с репетициями, дублями, условностями и прочими трюками, доступными в производстве. Но при этом поощрялась импровизация, а еще актеров не всегда предупреждали о том, что их ждет, чтобы добиться более естественной реакции.

Но есть и другая точка зрения. Она заключается в том, что для нужного эффекта Хржановский применял неэтичные, а иногда и откровенно античеловечные меры. Спаивал актеров, принуждал к соитию на камеру, провоцировал ссоры и драки. Тех, кто не соглашался с правилами этой игры, увольнял без сожаления. Эту позицию поддерживает в России довольно много журналистов, выискивая свидетельства участников съемок и находя подтверждение их словам на экране. Хржановский в интервью то утверждает, что все это клевета, то подливает масла в огонь язвительными репликами.

Но во всем этом есть одна загвоздка. Если посмотреть оба фильма, доступные сегодня, то они мало чем отличаются от нормального фестивального кино и не слишком похожи на последствия грандиозного эксперимента.

«Наташа» – это лаконичная история о буфетчице Наташе. Днем она кормит гостей и сотрудников института, ей помогает более молодая помощница Ольга. Они и подруги, и в то же время враги, постоянно ругаются, могут по пьяни вцепиться друг другу в волосы, обе мечтают о лучшей жизни. Вечерами они пытаются устраивать личную жизнь, однажды Наташе удается «склеить» французского ученого, может быть, ее ждет сладкая жизнь во Франции? Нет, ее вызывает местный сотрудник органов Ажиппо, устраивает ей контрастный допрос, где он играет то хорошего, то плохого копа, и после ряда унижений заставляет ее подписать соглашение о сотрудничестве.