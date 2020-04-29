«Семь грехов» карантинщиков

Как не навредить себе и другим, скрываясь от опасного вируса?

Во время самоизоляции дом может оказаться менее безопасным местом, чем офис. Социальные службы и психологи бьют тревогу. Длительное нахождение в замкнутом пространстве и ощущение собственной ненужности провоцируют обострение главных человеческих пороков. Оказавшись не у дел, люди пускаются во все тяжкие: злоупотребляют спиртным, набирают лишний вес и даже нападают на близких. Какие социальные проблемы громко заявили о себе с начала карантина и как с ними бороться?

Обжорство

С начала самоизоляции соцсети по всему миру заполнили шутки, посвященные перееданию и набору лишнего веса. Походы от дивана до холодильника и постоянные перекусы для многих стали чуть ли не единственным развлечением.

«Существует большое количество исследований, которые показывают, что когда люди находятся в кризисной ситуации, в сильном стрессе, одна из первых вещей, которая изменится, – это их пищевое поведение», – отмечает клинический психолог из Лас-Вегаса Кортни Уоррен. Именно поэтому, по словам Кэтрин Кимбер, дипломированного диетолога, представителя Британской диетической ассоциации, если вы обнаружите, что хотите есть, не испытывая при этом физическое чувство голода, знайте – ваше тело вас о чем-то просит. «Сейчас самое подходящее время спросить себя, что же это такое?», – отмечает Уоррен.

Что делать?

Эксперты рекомендуют контролировать свое питание в условиях самоизоляции и больше двигаться. Кроме того, рекомендуется сокращение калорийности суточного рациона в среднем на 200-300 ккал тем, кто трудится из дома.

Профессор профилактической медицины Университета Наварры, доцент в области диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Мигель Мартинес-Гонсалес рассказал агентству РИА Новости о том, что в дни карантина как никогда полезна средиземноморская диета. Например, фрукты и овощи, а также хлеб, политый оливковым маслом первого отжима. «Рыба – источник протеинов, ее следует употреблять минимум три раза в неделю, а три-четыре раза в неделю – яйца, – говорит эксперт. – Полезны также сухофрукты и орехи, особенно фундук и миндаль, к тому же их легко хранить. Рекомендуется есть три горсти орехов или сухофруктов в неделю».

А вот еда быстрого приготовления, по мнению профессора, не лучший выбор, поскольку в ней часто много соли и масло плохого качества. Напитки с большим содержанием сахара, десерты на основе молока, сосиски и гамбургеры, колбасные изделия, жареная картошка, печенье – все это также лучше исключить из рациона. Подобная еда чаще всего становится причиной лишнего веса, тем более когда люди мало двигаются. «Если есть со скуки или пытаться успокоиться при помощи еды, то это приведет к увеличению потребляемых калорий. Подумайте: «Если я сейчас что-то съем, стану ли я спокойнее и энергичнее?» – отмечает Мартинес-Гонсалес.

Депрессия и апатия

Социальная изоляция может привести к серьезным сбоям в психике, влекущим за собой глубокую депрессию и полную апатию к жизни, предупреждают психологи. При этом, чем дольше будет длиться жизнь «взаперти», тем тяжелее могут быть последствия. Проблемы возникают, когда сроки социальной изоляции превышают несколько недель. По словам психиатра Военно-медицинского университета США Джошуа Морганштейна, для некоторых людей отсутствие социальных связей сравнимо с отсутствием еды.

Для сохранения психического здоровья необходимо регулярно поддерживать социальные контакты. На карантине это звонки, видеоконференции, переписка в соцсетях и т.д. Кроме того, для вдохновения и «поднятия духа» психологи советуют разрабатывать новые проекты и строить планы на будущее.

В марте этого года британский журнал Lancet опубликовал исследование, в котором рассматривалось влияние на психику людей карантина во время атипичной пневмонии, вспышки гриппа H1N1, лихорадки Эбола и других инфекционных заболеваний. Оказалось, что большинство людей, находившихся на карантине, испытывали серьезные проблемы с психическим здоровьем, в том числе стресс, бессонницу, эмоциональное истощение. Также некоторые злоупотребляли психоактивными веществами. Как отмечает соавтор научной работы Нил Гринберг, психиатр из Королевского колледжа Лондона, хотя изоляция может быть неприятна, нужно сделать так, чтобы она не вызывала серьезных психических расстройств.

Что делать?

Найдите себе интересное занятие или заведите домашнего питомца. Интересен пример, который приводит Bloomberg. Для того, чтобы снизить уровень стресса от изоляции и социального дистанцирования на карантине, жители Нью-Йорка разобрали из приютов почти всех бездомных животных: кошек и собак. А вот, например, британский актер Генри Кавилл на своей странице в «Инстаграме» рассказал, что для профилактики депрессии в карантин занялся раскрашиванием миниатюр из настольного варгейма Games Workshop.

Нетерпимость и гнев

Социальные службы и специалисты по бракоразводным процессам отмечают резкий всплеск распада семей во время самоизоляции. Тот конфликт, который в паре уже присутствовал, вскрывается и начинает с большей силой влиять на супругов. Накопленное психическое напряжение и неуверенность в собственном будущем провоцируют придирки друг к другу по мелочам. Частые конфликты вызывают агрессию и, как следствие, развод.

По мнению ведущего адвоката Великобритании баронессы Фионы Шеклтон, длительное нахождение супругов в замкнутом помещении становится проверкой их отношений. Адвокат, которая развела сэра Пола Маккартни, принца Уэльского, Мадонну и Лиама Галлахера, сделала неутешительный прогноз по разводам из-за карантина и отметила, что к такому выводу пришли все ее коллеги во время последней международной онлайн-конференции адвокатов. «Даже крепкие пары испытывают стресс из-за самоизоляции и необходимости оставаться один на один. Но большим испытанием это становится для молодоженов, а также пар с маленькими детьми и тех, в чьих отношениях уже были проблемы», – приводит слова Шеклтон британская газета Mirror.

Рекорды по разводам бьет Китай. Уже в середине марта издание Global Times отмечало, что офисы по регистрации браков в городе Сиань (столица провинции Шэньси) получили рекордное количество заявлений на развод. График некоторых отделений расписан на несколько недель вперед. По сообщению Bloomberg, в городе Мило в провинции Хунань работники «даже не успевали выпить стакан воды, потому что принимали и обрабатывали рекордное число заявлений. Адвокат в сфере разводов из Шанхая Стив Ли сказал агентству, что с середины марта, когда в городе ослабили карантин, его клиентура увеличилась на 25%. «Чем больше времени они проводили вместе, тем сильнее ненавидели друг друга», — объяснил эксперт, что привело к нему многих новых клиентов. Кстати, согласно статистике, каждое третье заявление о разводе подается после совместно проведенного отпуска! Что уж говорить о самоизоляции…

Что делать?

Психологи советуют быть терпимее друг к другу и приготовиться к тому, что отношение вашей «половинки» к происходящему будет сильно отличаться от вашего. Не спорьте и сознательно отгораживайтесь при необходимости, ведь иногда нужно просто оставить друг друга в покое. Люди обязаны друг от друга отдыхать. Постарайтесь переключиться с негативных мыслей и ссор. Воспринимайте самоизоляцию как квест, который вам надо во чтобы то ни стало пройти. Вспомните об интересных совместных занятиях – настольных играх, лепке пельменей, сериалах и т.д.

Алкоголизм

Во время карантина британцы стали покупать на треть больше алкоголя, чем обычно. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно официальным данным, в марте продажи в специализированных алкогольных магазинах страны выросли почти на одну треть. Это наибольший рост месячных продаж за все время наблюдений – с 1988 года.

При этом статистика не учитывает спиртные напитки, приобретенные в продовольственных супермаркетах, где алкоголь покупают чаще всего.

В Британии за прошедший месяц поисковые запросы в Гугл «доставка вин» и «доставка алкоголя» выросли более чем в 20 и 3,5 раза соответственно. Одновременно, по данным британского отделения общества «Анонимные алкоголики», с начала марта звонки к ним на горячую линию выросли на 22%, а просьбы о помощи в режиме чата – почти на треть.

«Еще до начала пандемии коронавируса мы обнаружили, что 58% людей выпивают, чтобы справиться с обычной жизненной ситуацией – например, снять напряжение после стресса на работе или немножко побаловать себя в конце дня», – отметила в интервью Daily Telegraph Элейн Хиндал, глава британской благотворительной организации Drinkware.

Во Франции и США продажи алкогольной продукции с начала карантина подскочили на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Та же тенденция, по данным «Рейтер», отмечается и в России: в последнюю неделю марта продажи виски, водки и пива выросли на 47%.

Что делать?

Контролировать количество принимаемого алкоголя. К примеру, в Британии рекомендуемая норма составляет не более шести бокалов вина в неделю, но при этом врачи советуют практиковать и регулярные безалкогольные дни, так как заметить за собой зависимость бывает непросто.

Кроме того, как отмечает Элейн Хиндал, алкоголь – это депрессант, поэтому те, кто начинает пить больше обычного, могут оказаться во власти негативных мыслей. Употребление алкоголя для снятия стресса может только усилить общее чувство беспокойства и тревоги и в целом ухудшить настроение.

Некоторые страны решили пойти по жесткому пути и полностью запретить продажу алкоголя во время эпидемии, например, ЮАР, Таиланд, Индия. В ЮАР результаты не заставили себя долго ждать. Если в обычные времена каждую неделю в больницы Южной Африки с травмами поступало примерно 34 тыс. пациентов, то с начала «сухого закона» на карантине, введенном в марте, эта цифра сократилась аж на 75% – до 12 тыс. пациентов. По подсчетам полиции, врачей и социологов, на алкоголь приходилось 40% всех экстренных случаев госпитализации.

Бросить пить поможет и развернувшееся движение в соцсетях. Все большую популярность здесь приобретает хештег Dry Covid («Сухой Covid») – для тех, кто открыл для себя новую, безалкогольную реальность и собирается ее детально изучить.

Жестокость

Эксперты ассоциации женских консультационных центров и «горячих линий» бьют тревогу. Количество случаев домашнего насилия увеличилось в разы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН, а ранее о всплеске обращений заявляли полиция и кризисные центры многих стран мира. И это, пожалуй, самая опасная проблема, которая «расцвела» сейчас. Чаще всего жертвами насилия становятся женщины и дети, отмечают специалисты. Будучи запертыми дома с агрессором, они становятся наиболее доступными потенциальными жертвами.

Если за прошлый год в Великобритании 1,6 млн человек столкнулись с этой проблемой, то теперь многие города заявили о 20%-ном росте случаев домашнего насилия. Работникам почты и служб доставки, которые продолжили ходить по домам, дали поручение внимательнее приглядываться к запуганным девушкам и агрессивным мужчинам. Но главное, британский закон, касающийся штрафов за нарушение карантина, прописал: самую строгую изоляцию можно смело покинуть в целях «избежать травмы или болезни или избежать риска причинения вреда». Это дало людям, спасающимся от домашнего насилия, хотя бы гарантию, что они не будут подвергаться преследованию со стороны полиции за нарушение правил изоляции.

Во Франции всего через две недели с момента объявления карантина печальные показатели в этой сфере выросли на 30%. А в одном только Париже цифра подскочила на 36%. Это заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Жертвами домашнего насилия каждый год становятся около 220 тыс. француженок. Это один из самых высоких показателей в Европе.

В Германии за несколько недель самоизоляции уровень домашнего насилия вырос на 20%. Около 95% жертв бытового насилия – женщины. Лидер «зеленых» в Бундестаге Катрин Геринг-Эккардт призвала немецкие власти переделать пустующие сейчас отели и гостевые дома в кризисные центры для жертв домашнего насилия. Однако мужчины тоже страдают. Так, в Германии для сильного пола даже открылась общенациональная горячая линия психологической помощи.

Число случаев домашнего насилия резко выросло и в Китае. По словам Вань Фэя, руководителя неправительственной организации в провинции Хубэй, помогающей жертвам насилия, за время эпидемии количество обращений выросло вдвое.

Шоковые цифры статистики и в странах Латинской Америки. Так, в Боливии с начала карантина было зафиксировано 1 200 случаев домашнего насилия над женщинами, в Перу произошло 43 изнасилования, многие из которых – в доме у жертвы; в Колумбии количество звонков в центр помощи жертвам насилия увеличилось вдвое, и 77% преступлений против женщин было совершено в их жилищах.

Что делать?

По данным, опубликованным на сайте международной организации ЮНИСЕФ, многие государства уже принялись активно бороться с домашним насилием. В первую очередь распространяется информация о том, куда можно обратиться за помощью, а также организуются дополнительные горячие линии для пострадавших.

Финансируются приюты, открываются новые убежища для жертв. В Канаде, например, на это выделили $50 млн, а во Франции оплатят пострадавшим 20 тыс. ночей в отелях на сумму €1,1 млн: там они смогут спрятаться от жестокого обращения.

Кроме того, организуются мобильные точки поддержки жертв насилия в открытых общественных местах. Например, во Франции, Испании, Италии и на Канарских островах можно попросить помощи, произнеся кодовое слово в супермаркете или аптеке.

Одной из основных мер, направленных на снижение случаев насилия, стало и ограничение продаж алкоголя, ведь состояние опьянения увеличивает вероятность агрессии. Запретили торговать алкоголем в Гренландии, Южной Африке, в Пенсильвании (США) не продаются напитки крепче пива.