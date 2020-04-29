Актуальная юридическая и бизнес-информация от Law Firm Limited

Сбор Immigration Health Surcharge для сотрудников NHS пересмотрят

Home Office пересматривает сумму сбора Immigration Health Surcharge для виз сотрудников NHS. За последние годы он стал очень высоким и для многих людей практически неподъемен.

В то же время мигранты, которые живут в Великобритании по визам Tier 2, платят дважды. Они облагаются налогом, который финансирует NHS, а также платят иммиграционные медицинские сборы при подаче на продление своей визы.

Это действительно выглядит несправедливо. Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель, по-видимому, поддалась нарастающему давлению, чтобы пересмотреть грабительские сборы, которые иностранные врачи и медсестры вынуждены платить, чтобы получить доступ к системе здравоохранения NHS. После введения в апреле 2015 года спорная плата за иммиграционное здравоохранение подверглась резкой критике и была описана как «дополнительный налог» с дохода мигрантов-работников NHS.

Королевский колледж медсестер призвал Министерство внутренних дел (Home Office) отказаться от иммиграционной надбавки за медицинское обслуживание, в то время как многие иммиграционные юристы призывали к тому, чтобы для иностранных сотрудников системы NHS были созданы лучшие условия работы ввиду их неоценимого вклада в непосредственную борьбу с коронавирусом.

Генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Донна Киннэйр заявила следующее: «Нынешний кризис лишь подчеркивает несправедливость взимания платы за медицинские услуги с иностранных медсестер, работающих в Великобритании».

В официальном заявлении Министерства внутренних дел (Home Office) говорится: «Мы безмерно благодарны за работу врачей, медсестер и фельдшеров NHS по борьбе с коронавирусом, и именно поэтому мы продлили на один год все визы медиков, которые истекают до 1 октября 2020 года. Это бесплатно и включает в себя освобождение от иммиграционной медицинской надбавки» .

Иммиграционная надбавка за медицинское обслуживание должна была увеличиться в октябре 2020 года с £400 до £625 в год. Ее увеличение вошло в проект бюджета, который озвучил канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак еще 11 марта 2020 года.

Однако критики назвали увеличение иммиграционной надбавки за медицинское обслуживание «противоестественным». Это сдерживающий фактор для иностранных медицинских работников, которых Великобритания отчаянно пыталась привлечь в последние годы.

Последние отчеты аналитиков предполагали, что увеличение суммы сбора Immigration Health Surcharge приведет к тому, что медсестры будут платить за британскую визу тысячи фунтов стерлингов в год, чтобы вместе со своими семьями получить доступ к медицинским услугам NHS и находиться в Великобритании легально.

Комментируя обзор иммиграционных медицинских сборов, Прити Патель сказала: «Мы уже много сделали в отношении визового статуса работников NHS, в том числе продлили визы, срок действия которых истекал».

«У нас есть целый ряд мер, которые находятся на рассмотрении, включая визы и доплаты… Мы рассматриваем все варианты, чтобы продолжать поддерживать сотрудников NHS» , – добавилa Патель.

Нюансы новых иммиграционных мер для сотрудников NHS

Как было объявлено ранее, большинство людей, чей вид на жительство истекает, должны обратиться по телефону доверия Home Office по вопросам коронавируса и попросить о продлении. Однако некоторые работники NHS и их семьи получат продление на один год автоматически.

Home Office объявил, что около 2 800 врачей, медсестер и фельдшеров, имеющих вид на жительство до 1 октября 2020 года, получат бесплатное продление визы еще на один год. Продление получат также члены их семей. Никакие сборы оплачивать не придется.

Однако на правительственном веб-сайте указывается, что эта уступка и автоматическое продление визы на один год предоставляется только врачам, медсестрам и фельдшерам NHS, имеющим «рабочую визу», и что на человека, работающего в системе NHS по другой визовой категории (не по рабочей визе, а например, по супружеской визе), вышеуказанная уступка распространяться не будет.

Тем не менее Ассоциация практикующих иммиграционных юристов сообщила 22 апреля 2020 года, что «Министерство внутренних дел ответило на их запрос, что продление виз для сотрудников NHS не ограничивается теми медиками, кто находится в стране по рабочей визе по категории Tier 2», хотя такое подтверждение более нигде не упоминалось.

Home Office в свою очередь отдельно снял ограничение на количество часов, которые студенты и будущие медсестры и врачи могут работать в NHS.

Кроме того, членам семей и иждивенцам медицинских работников, которые, к сожалению, скончались в результате заражения коронавирусом, предложат немедленно выдать статус ПМЖ в Великобритании (Indefinite Leave to Remain). Помимо этого, Министерство внутренних дел подтвердило, что вышеуказанное автоматическое продление визы на один год будет применяться как к медицинским работникам, которые работают в NHS, так и к тем, кто ведет частную медицинскую практику.

Иммиграционный законопроект Прити Патель снят с рассмотрения

Правительство больше не рассматривает спорный иммиграционный законопроект, который должен был ввести балльную систему иммиграции по типу австралийской после «Брекзита» и выхода Великобритании из Евросоюза.

Законопроект, который формально прекратил бы свободу передвижения после переходного периода, изъяли из списка законопроектов, подлежащих рассмотрению, перед вторым чтением в парламенте 21 апреля 2020 года.

Выступая перед горсткой депутатов в Палате общин, ее лидер Джейкоб Рис-Могг подтвердил, что правительство не будет возвращать этот иммиграционный законопроект на обсуждение в назначенный срок.

Закон должен был вступить в силу 1 января 2021 года и должен был стать частью «многолетней программы перемен» , возглавляемой Министерством внутренних дел.

С Министерством внутренних дел уже связались для получения комментариев.

Что делать, если ваша 30-дневная виза-стикер истекла?

Если срок действия вашей 30-дневной визы-стикера для поездки в Великобританию по работе, учебе или для воссоединения с семьей истек или вот-вот истечет, вы можете бесплатно запросить новую визу-стикер с новым сроком действия до конца этого года.

Чтобы сделать запрос, обратитесь в Центр иммиграционной помощи по коронавирусу (по электронной почте CIH@homeoffice.gov.uk). Вам нужно будет указать свое имя, гражданство, дату рождения и GWF-номер вашей визовой заявки с записью «замена 30-дневной визы» в теме письма.

С вами свяжутся, как только визовые центры Великобритании за рубежом вновь откроются, чтобы договориться о замене визы, которая будет проставлена в ваш паспорт.

Вас не накажут за то, что вы не сможете получить BRP-карточку внутри Великобритании во время и по причине проведения коронавирусных мероприятий в стране.

Эти правило и возможность будут доступны до конца 2020 года.

Министр финансов объявил о новой схеме микрокредитования малых предприятий

Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил 27 апреля, что малый бизнес получит доступ к новой ускоренной схеме финансирования, предусматривающей получения кредитования со 100-процентной гарантией со стороны государства для кредиторов.

– Предприятия смогут взять кредит на сумму от £2 до 50 тыс. и получат доступ к этим средствам в течение нескольких дней.

– Кредиты будут беспроцентными в течение первых 12 месяцев, и предприятия могут подать заявку онлайн, заполнив простую короткую форму.

Правительство, после ряда активных консультаций с представителями бизнеса, разработало новую схему кредитования малого бизнеса, по которой предоставит кредиторам 100-процентную гарантию по кредиту и выплатит любые сборы и проценты в течение первых 12 месяцев кредитования.

Заявку на кредиты можно будет легко подать через короткое стандартизированное онлайн-приложение. Кредит выдадут в течение нескольких дней, таким образом оказав немедленную поддержку тем, кто в ней нуждается.

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