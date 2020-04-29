Правительство Великобритании не рекомендует носить маски

Однако Шотландия призывает закрывать лицо в магазинах и общественном транспорте

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что рекомендации правительства Великобритании по ношению масок пока не изменились. Отслеживание курса болезни позволяет утверждать, что гораздо больший эффект дает соблюдение социальной дистанции, пишет Sky News.

Об этом же заявила профессор Оксфордского университета, член Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) Анджела Маклин. «Разумеется, мы обеспокоены тем, что болезнь может протекать бессимптомно. Однако наши исследования показали, что эффект от ношения масок незначителен. Мы передали наши наработки правительству для вынесения вердикта», — рассказала Маклин на ежедневном брифинге по коронавирусу.

Однако не все политики согласны с этим решением. 28 апреля первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала граждан закрывать лицо шарфами или платками, находясь в магазинах и общественном транспорте. Она намеренно не стала использовать слово «маски», опасаясь, что повышенный спрос на них оставит врачей без экипировки. Лидеры стран Соединенного Королевства хотят выработать общую стратегию, однако Стерджен не отрицает, что может пойти своим путем.