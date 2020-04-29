Выход есть!

Что делать, если партнер стал поднимать на вас руку? Где найти уход для недееспособного родственника, если вы сами заболели? Куда обратиться, если из-за последних событий у вас начались панические атаки? Мы расскажем, где вам помогут.

Когда никого нет рядом

Если вам совсем не к кому обратиться, позвоните по горячей линии правительства по номеру 0800 028 8327 или посетите сайт gov.uk. Здесь вы сможете зарегистрироваться и получить необходимую вам помощь. Кроме того, можно связаться с местным муниципалитетом (council).

Если у вас физически не получается выполнять необходимые повседневные действия, например, вы не можете дойти в аптеку или в магазин за продуктами, вам помогут в местной волонтерской группе Covid-19 Mutual Aid UK.

В ответе за близких

В особенно сложных условиях во время карантина оказались люди, которые заботятся о недееспособных и/или пожилых родственниках самостоятельно или недавно решили забрать их из социальных учреждений, потому что боятся, что там те скорее заразятся опасной болезнью. Правительство советует каждому из них составить четкий план на экстренный случай и решить, кто сможет заменить опекуна в случае болезни.

Ведущая британская благотворительная организация, которая помогает тем, кто ухаживает за близкими. Организация информирует, консультирует и предоставляет экспертную поддержку. Carers UK также объединяет тех, кто оказался в схожей ситуации, и отстаивает права опекунов.

Эта национальная детская благотворительная организация занимается вопросами домашнего ухода за детьми и молодыми людьми. WellChild считает, что у каждой семьи должна быть возможность забрать ребенка из больницы и ухаживать за ним дома. Дети должны иметь доступ к качественному надлежащему уходу независимо от их потребностей. Поэтому организация финансирует различные проекты и обеспечивает такие семьи всевозможной поддержкой. Во время карантина WellChild предоставляет сервис Direct Response Service, куда можно обратиться за помощью с доставкой продуктов, лекарств и индивидуальных средств защиты.

Совет CDC объединяет ряд волонтерских общественных организаций, а также специалистов в образовательной, социальной и медицинской сферах. CDC отстаивает права детей и их семей и занимается вопросами их интеграции в общество. В связи с эпидемией организация опубликовала руководство и советы для семей, воспитывающих детей с трудностями обучения и аутизмом. Здесь вы найдете ответы на важные вопросы, которые могли возникнуть у вас или вашего ребенка, а также информацию о мерах предосторожности и о том, где получить дополнительную поддержку.

Важную информацию для родителей детей с особенностями развития можно найти также на сайтах организации Contact и Challenging Behaviour.

В доме с хищником

Введенные правительством меры предосторожности и ограничения изменили жизни каждого, а особенно тех, кто и так подвергается семейному насилию.

Домашнее насилие не ограничивается физическим. В это понятие входят такие формы насилия, как принудительный контроль, сексуальное, эмоциональное, экономическое насилие, словесные оскорбления и интернет-насилие.

Инструкции правительства не относятся к тем ситуациям, когда вам необходимо покинуть дом, чтобы избежать жестокого обращения.

Звонок 999

Если вы находитесь в серьезной опасности, звоните по номеру 999.

Если вы не можете разговаривать, прослушайте вопросы оператора и ответьте на них, постукивая по трубке или покашливая, и следуйте инструкциям.

Если вы звоните со стационарного телефона и оператор не может разобрать, нужна ли вам неотложная помощь, вас переключат на линию полиции. Ваше месторасположение будет автоматически отслежено.

Если же вы звоните с мобильного телефона, по инструкции нажмите 55, и ваш звонок будет переадресован полиции. При звонках с мобильного телефона полиция не сможет отследить ваше месторасположение.

Благотворительная организация Refuge занимается специализированной помощью женщинам и детям, подвергающимся насилию в семье. Организация предлагает целый спектр услуг, включая экстренное размещение в убежищах, юридическую поддержку и проводит работу с общественностью. Refuge предоставляет круглосуточную горячую телефонную линию помощи National Domestic Abuse Helpline. Позвонив по номеру 0808 2000 247, вы получите бесплатную и строго конфиденциальную помощь. На сайте Refuge вы также сможете ознакомиться с рекомендациями экспертов. Здесь же есть информация для тех, кто беспокоится, не подвергаются ли насилию их друзья и близкие.

Миссия этой организации – положить конец бытовому насилию в отношении женщин и детей. Работа проходит как на местном, так и национальном уровне. Women’s Aid помогает лицам, которые убежали от своих обидчиков. На сайте организации есть чат и онлайн-форум, а также рекомендации для жертв насилия, адаптированные к карантину.

Так сложилось, что к группе, подвергающейся домашнему насилию, общество традиционно относит лишь детей и женщин. На самом деле и мужчины нередко становятся его жертвами и не меньше других нуждаются в помощи. Для них были созданы онлайн-чат и конфиденциальная горячая линия 0808 801 0327.

Другие ресурсы:

Мобильное приложение для жертв домашнего насилия и их близких Bright Sky

Помощь представителям ЛГБТ-сообщества, пострадавшим от сексуального насилия, – по горячему номеру 0800 999 5428 и на сайте Galop

Sexual assault referral centres (NHS) – центры помощи жертвам сексуального насилия.

Когда сильно не по себе

Чтобы помочь себе в это нелегкое время, британское правительство рекомендует:

– не терять связь с близкими, поддерживать и помогать друг другу,

– говорить о своих переживаниях вслух,

– следить за своим здоровьем и сном,

– не перегружать себя информацией из новостей,

– соблюдать распорядок дня,

– по возможности заниматься любимым делом и стараться расслабиться.

Цифровая платформа от NHS о психическом здоровье. Разработка Your Mind Plan поможет каждому создать собственный план действий, ответив на пять простых вопросов, и самостоятельно улучшить свое психическое состояние.

Приложение для людей, которым нужно принять сложное решение, снизить уровень тревоги или найти выход из непредвиденной ситуации. Эффективные техники и “живая” поддержка профессионалов в мобильном телефоне или планшете.

NHS представляет короткие аудиоруководства, которые помогают справиться с грустью и депрессией, тревожностью, расстройством сна и низкой самооценкой, обрести эмоциональное равновесие и улучшить настроение.

Подготовила Вероника Гориа-Саво