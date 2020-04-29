Страхование: как защитить ипотеку

Ситуация с COVID-19 показала, как беззащитен может быть каждый из нас перед лицом эпидемии.

Ипотечный кредит – одно из самых больших финансовых обязательств для многих семей. Средний срок ипотечного кредита – 25 лет. Многие семьи имеют только одного кормильца, и в случае его смерти, не имея страховки, семье будет очень трудно продолжать выплаты и, возможно, даже придется продать свой дом.

Как же защитить себя и свою семью от потери недвижимости в случае болезни, утраты трудоспособности или смерти? Хорошим решением может быть страхование.

При получении ипотечного кредита обязательно страхование недвижимости, которая станет залогом сделки. Эта страховка защитит вашу недвижимость при пожаре, наводнении или других стихийных бедствиях. Однако банки рекомендуют клиентам рассмотреть и другие виды страхования, которые позволят не потерять дом, если возникли проблемы со здоровьем или ушел из жизни кто-то из членов семьи.

Ниже я приведу основные виды страхования, которые помогут обеспечить выплаты по ипотечному кредиту.

Страхование жизни

Life Insurance (страхование жизни). Выплачивается фиксированная сумма в случае смерти клиента.

Decreasing Life Insurance. Выплачивается остаток ипотечного кредита в случае смерти клиента. Эта страховка дешевле обычного страхования жизни. Сумма ипотечного кредита со временем уменьшается, так как вы постепенно выплачиваете свой долг банку, а такая страховка обещает выплатить только остаток долга на момент смерти.

Размер ежемесячных платежей по таким страховкам будет зависеть от суммы ипотечного кредита, возраста застрахованного клиента, состояния здоровья, наличия или отсутствия вредных привычек, семейной медицинской истории и так далее.

Страхование на случай потери трудоспособности

Decreasing Critical Illness and Life Insurance. Остаток долга по ипотеке выплачивается в случае смертельно опасного заболевания или смерти клиента. К смертельно опасным заболеваниям относят такие медицинские состояния, как:

– инфаркт,

– инсульт,

– слепота,

– рак,

– потеря слуха,

– потеря речи,

– множественные ожоги (более 20% тела),

– болезнь Паркинсона и т.д.

Cписок включает в себя 35 заболеваний.

Страхование от несчастных случаев

Компенсацию выплатят в случае травмы, увечья либо смерти от несчастного случая. В условиях такой страховки обозначено, какие суммы компания выплатит клиенту при переломах, ожогах, различных травмах и увечьях. Некоторые страховые компании выплачивают компенсацию за каждый день пребывания в больнице, если вы попали туда в результате несчастного случая.

В отличие от других видов страхования сумма платежей по страховке от несчастного случая не зависит от возраста и состояния здоровья клиента. Некоторые страховые компании могут также за небольшую сумму добавить к такой страховке покрытие, распространяющееся на детей.

Страхование доходов на случай болезни

Income Protection позволяет клиенту сохранить доход, если он не сможет работать из-за болезни. В зависимости от того, какие условия страхования вы выберете, страховая компания будет вам выплачивать до 60% от вашего дохода ежемесячно до тех пор, пока вы не сможете вернуться на работу. Такая страховка особенно актуальна для тех, кто работает на себя (self-employed), так как в отличие от наемных работников индивидуальные предприниматели не могут рассчитывать на оплату больничного.

В соответствии с жизненными и финансовыми обстоятельствами каждого клиента я могу рекомендовать различные схемы страхования, которые позволят максимально покрыть возможные риски.