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У Бориса Джонсона и Кэрри Симондс родился сын

У Бориса Джонсона и Кэрри Симондс родился сын
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Однако в декретный отпуск премьер-министр пока не пойдет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова стал отцом. 29 апреля его невеста Кэрри Симондс родила мальчика в одной из лондонских больниц, сообщает BBC. По словам пресс-секретаря премьер-министра, мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Симондс стала матерью в первый раз, а у Джонсона уже есть пятеро детей. Сообщается, что премьер-министр присутствовал при родах и поэтому не смог выступить на дебатах в парламенте. На это время его заменил министр иностранных дел Доминик Рааб, который сообщил радостную новость депутатам.

Джонсона поздравили бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, первый министр Шотландии Никола Стерджен, первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а также лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

«Несмотря на политические разногласия, мы все понимаем, какое невообразимое беспокойство переживали в эту неделю премьер-министр и Кэрри. Надеюсь, они теперь они смогут вздохнуть с облегчением», — добавил Стармер. Из лидеров других государств первыми на новость отреагировали премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Украины Владимир Зеленский.

В марте этого года СМИ сообщали, что Борис Джонсон уйдет в декретный отпуск на две недели, однако из-за эпидемии коронавируса его пришлось отложить на более позднее время.

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