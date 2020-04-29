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Вороны Тауэра обзавелись потомством

Вороны Тауэра обзавелись потомством
Фото:commons.wikimedia.org

В знаменитой крепости появились три птенца

В 17-м веке король Великобритании Карл II издал указ, согласно которому в лондонском Тауэре должны постоянно жить не менее шести воронов. По легенде, если птицы когда-либо покинут крепость, в Соединенном Королевстве настанут тяжелые времена.

После Второй мировой войны в Тауэре на протяжении четырех месяцев не было никаких птиц, однако в 1946 году традицию восстановили. Сейчас за здоровьем воронов в крепости следит смотритель Крис Скайф.

В прошлом году вороны Хугин и Мунин подарили Тауэру четырех птенцов, а в этом — еще трех, сообщает The Londonist. Теперь Крис Скайф уверен, что популяция тауэрских воронов в безопасности. Птенцы вылупились еще в начале апреля, однако по традиции люди не вмешиваются в самый напряженный период, позволив родителям начать кормить детей самим. Диета птенцов весьма разнообразна: от перепелов до мышей и крыс.

Как только воронята подрастут, им дадут имена.

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