Как беби-бумеру ужиться с хоумлендером

Эпидемия и карантин в разрезе теории поколений

Во многих странах введен режим самоизоляции. В отдельных государствах, где сейчас наиболее сложная ситуация, из дома вообще выходить запрещено. В Англии пока жесткого карантина нет, но разгуливать по улицам не рекомендуется.

Вирус ломает привычный уклад жизни и меняет мир – он уже не будет прежним. Сегодня 90% времени мы проводим в замкнутом пространстве вместе с близкими разных возрастов. О том, как представители поколений относятся к режиму самоизоляции и адаптируются в новой реальности, нам рассказала Евгения Шамис, основатель и координатор проекта RuGenerations, автор трилогии о теории поколений.

– Какие методы убеждения сработают на представителей разных поколений, чтобы они оставались в режиме самоизоляции?

– У самоизоляции есть несколько историй: «мы сидим дома» – как это влияет на нас лично и «мы вместе сидим дома» – это нужно рассматривать в разрезе межпоколенческой, семейной команды. Сегодня мы одновременно оказываемся дома в режиме не 24/7, а 24/14, 24/21 и т.д., потому что карантин длится не одну неделю.

Что касается отношения к режиму самоизоляции, то разным поколениям не хватает объяснений. Четкое понимание есть только в странах, где был или есть жесткий карантин: в Италии, Испании, Китае. За выход из дома – штраф. В Великобритании ограничения есть, но они носят рекомендательный характер. Жители Лондона ездят на работу, пользуются метро. Жесточайшие меры, когда у людей нет выбора, пока не введены. Возникает интересная поколенческая история с выбором.

Как себя вести? Решение каждый принимает самостоятельно. И здесь важный вопрос – как с горожанами разговаривать про самоизоляцию? Потому что для разных поколений срабатывают разные аргументы.

Для поколения беби-бумеров (1944-1963 гг.) стал эффективен формат диалога о том, что оставаться дома нужно обязательно, так как болезнь особенно затрагивает людей старшего возраста. Для категории 65+ прозвучало множество сообщений в формате приказов, и это был очень понятный режим общения в целом ряде стран. Беби-бумеры мобилизовались и нормально сидят дома.

Хороший пример, когда Борис Джонсон 1964 года рождения как пограничник между двумя поколениями беби-бумеров и «иксов» (1964-1984 гг.) вступает в диалог в призме ценностей поколения Х. Ты можешь соглашаться или не соглашаться с его позицией, но это диалог на твоем языке. Когда ты споришь, определяешь свое мнение, переживаешь за свободу людей. Для поколения Х, выросшего на «свободе», важна грамотная коммуникация.

Поколение «миллениумов» (1985–2002 гг.) впервые столкнулось с жестким кризисом, когда неизвестно, как действовать в условиях COVID-19. Им нужно больше понятных объяснений, инструкций. Что значит «находиться в самоизоляции»? Десять пунктов – что делать и что не делать. Рекомендации вроде тех, что выпустила ВОЗ: мойте руки, носите маски. Важно, чтобы транслировали их сами представители «миллениумов».

Поколение «хоумлендеров», или Z (нomelanders – домоседы) (2003-2023 гг.) называют первым цифровым поколением, они «домоседы» и любят быть дома. Безопасность – одна из их ведущих ценностей. С ними много разговаривали о здоровом образе жизни, о том, как он влияет на генетику, долголетие, и этот разговор должен продолжиться. Им важно участвовать в квалифицированном, экспертном диалоге о COVID-19.

– Разные поколения готовы находиться в едином пространстве?

– Сегодня все чаще стали говорить об угрозах: росте насилия и числа разводов в семьях или, наоборот, о демографическом взрыве по итогам карантина. Опыта круглосуточного нахождения друг с другом нет ни у кого. С одной стороны, для целого ряда людей это означает сбор семьи, с другой – сможет ли семья договориться, как взаимодействовать в новом пространстве. Главное, остаться друзьями, любить друг друга. Британцы легко мобилизовались, но ситуация долго нагнеталась – особенно в СМИ, и появилась паника. И сейчас паника проникла в дом, в семью.

Детей перевели на домашнее обучение, а взрослых – на дистанционную работу. Где найти комфортные рабочие места? Как выделить каждому личное пространство? Как не устать в четырех стенах?

Настало время, когда разные поколения должны садиться за стол переговоров и учиться договариваться. Для этого нужно понимать, кто, о чем и что говорит, иначе может возникнуть много конфликтных ситуаций. Поколенческие конфликты – это когда каждый говорит о своем, а другие поколения его не понимают. Мои рекомендации – а) внимательно изучите ваши поколенческие особенности поведения; б) изучите особенности поведения других поколений; в) научитесь «переводить» с одного поколенческого языка на другой, а уже потом договаривайтесь.

– Какие поколенческие характеристики нужно брать за основу?

– При переговорах важно понимать, что ценно для каждого поколения. Например, «иксы» будут все время бороться за свободу, когда их будут пытаться поставить в жесткие рамки. Для них это дискомфортно. Беби-бумеры начнут призывать к кардинальным мерам, когда всем нужно действовать сообща. Это по масштабу может стать избыточным. Поколение «миллениумов» могут начать действовать спонтанно, необдуманно, задевая интересы других членов семьи. А «хоумлендеры» могут начать «уходить в себя» или умничать. Вся семья волнуется, а эти «умничают». Есть много поколенческих черт, которые сами по себе не конфликтны, но здесь они будут подливать масло в огонь.

– Мир меняется. Вирусная пандемия перекраивает общество. Кому будет легче адаптироваться?

– Это не только вопрос адаптации – мы говорим о жизни в совершенно новом миру. Все поколения умеют адаптироваться. Больше всех к таким потрясениям будут готовы Х и Z. «Иксы» выросли в период перемен. Им не так страшно, они знают, что и это будет пройдено. Беби-бумеры уверены, что прорвутся, но нервничают. «Миллениумы» разберутся в происходящем и будут знать, как действовать. Z еще дети, но пандемия подтверждает их историю о том, что нужно следить за безопасностью. Они будут больше страховаться, но в целом спокойнее воспринимать ситуацию.

С точки зрения теории поколений, в 2024-2025 гг. человечество должно перейти на этап экономического роста. И к этому важно подготовиться всем поколениям. Задача – создавать больше поколенческих команд на уровне стран, отраслей, компаний. Как ни странно, но нынешняя ситуация работает на это. Уже сейчас имеется большой запрос на развитие умений поколенческих коммуникаций. Это касается и работы, и семьи.

Мы учимся по-новому общаться и слышать друг друга вместе с поколением Z. Самым старшим его представителям в 2020 году только исполняется 17 лет. Учиться нужно всему: понятно озвучивать свою позицию, слышать и учитывать разные мнения, договариваться – находить компромиссы и создавать решения с учетом нюансов и деталей. А еще научиться без паники говорить о сложных ситуациях.

Беседовала Елена Неделя