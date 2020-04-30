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Британцы прекратили скупать туалетную бумагу

Британцы прекратили скупать туалетную бумагу
Фото:123rf.com

Самым ходовым товаром теперь являются консервированные макароны

2020 год запомнится нам пандемией коронавируса и последовавшими за ней паническими закупками туалетной бумаги. По данным аналитиков Edge by Ascential, пик пришелся на 21 марта — тогда полки магазинов опустели на 57%. Даже сейчас британцы 38%, сообщает The Telegraph.

Однако британцы уже переключились на новый товар — консервированные макаронные изделия. Они стали самым ходовым товаром, обогнав супы быстрого приготовления, замороженные сосиски и выпечку, уточняет FoodNavigator. Спрос на замороженное тесто и готовые мучные полуфабрикаты также увеличился более чем в два раза.

«Люди перестали покупать больше, чем им на самом деле нужно, и сосредоточились на самом необходимом. Консервированные макароны недорогие и могут храниться целую вечность, поэтому спрос на них повысился», — объяснил менеджер-аналитик Edge by Ascential Крис Эллиотт.

Супермаркеты Morrisons распродали 20% ассортимента консервированных макаронных изделий и увеличили объем поставок туалетной бумаги (на 10,5%), обычных макарон (на 9,4%), чистящих средств (на 5,7%), а также замороженного мяса и птицы (на 13,8%).

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