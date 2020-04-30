Правительство отложило обсуждение законопроекта о балльной иммиграционной системе

Возможно, его придется пересмотреть из-за пандемии

В феврале этого года правительство объявило о запуске балльной системы оценки профессиональных качеств иммигрантов. Она должна была вступить в силу с 1 января 2021 года. По новым правилам, кандидатам на рабочую визу нужно набрать 70 баллов, которые начисляются в зависимости от ряда критериев: зарплаты от £25,6 тыс. в год, наличия предложения о работе и степени PhD.

Противники системы утверждали, что она ставит заработную плату выше, чем квалификацию. Кроме того, медсестры и сиделки попадали в категорию «низкоквалифицированных» и могли не набрать нужные баллы, если их специальность не относится к числу дефицитных. Пандемия коронавируса показала, что NHS может справиться с потоком пациентов только благодаря достаточному количеству врачей и медсестер. Кроме того, низкоквалифицированные профессии вроде курьера и водителя службы доставки внезапно оказались востребованными.

Второе чтение законопроекта о балльной системе было назначено на 21 апреля, однако лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг не стал выносить его на обсуждение. Новая дата чтения пока не объявлена: возможно, правительство внесет изменения в документ, сообщает портал workpermit.com.

Партия либерал-демократов поприветствовала это решение. По словам члена партии Кристины Джардин, государство должно отказаться от планов по ограничению свободы передвижения работников.