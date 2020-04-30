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Вильнюс превратится в кафе под открытым небом

Вильнюс превратится в кафе под открытым небом
Фото:123rf.com

Власти столицы разрешили ресторанам и кафе вынести столики на улицу

Правительство Литвы объявило о смягчении карантина: в стране снова начинают работать кафе, рестораны, парикмахерские и магазины. Всего на территории страны выявлено 1385 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 45 летальных исходов, сообщает The Guardian.

Несмотря на послабления, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига настаивает на обязательном ношении масок в общественных местах и соблюдении дистанции в два метра.

Чтобы не нарушать правила, власти Вильнюса разрешили ресторанам и кафе вынести столики на улицу и расположить их на необходимом расстоянии друг от друга. Единственная проблема возникла со Старым городом (Vilniaus Senamiestis) — старейшим районом Вильнюса, внесенным Список культурного наследия ЮНЕСКО. Его узкие улочки позволяют разместить на улице только пару столиков.

Тем не менее, новость обрадовала местных жителей. По мнению главы Ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы Эвалды Шишкаускене, это позволит «принять больше посетителей и оживить улицы города, не нарушая требований безопасности».

Кроме того, в знак благодарности власти Вильнюса выдали работникам здравоохранения ваучеры на поход в ресторан общей стоимостью £350 тыс.

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