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2020 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

2020 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Фото:123rf.com

Даже карантин не помог снизить температуру

2020 год может стать самым жарким в истории, говорят метеорологи американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Вероятность такого исхода — от 50% до 75%. Британский Met Office более осторожен в прогнозах — метеорологи дают не более 50% вероятности, пишет The Guardian.

Но даже если температурный рекорд 2016 года не будет побит, 2020 год в любом случае войдет в пятерку самых жарких лет. Январь этого года уже признан самым теплым за всю историю: многие приарктические страны остались без зимнего снега.

По данным исследовательских баз, в феврале в Антарктиде впервые была зафиксирована температура более 20°C. Сейчас термометры показывают 6°C в Гренландии — это еще один температурный рекорд.

В Великобритании тенденция пока выражена слабо: максимальная температура воздуха в апреле всего на 3,1°C выше нормы.

И хотя коронавирус заставил производства приостановиться, этого слишком мало для перелома ситуации, говорит климатолог Оксфордского университета Карстен Хаустейн. «В этом году объемы выбросов снизились, но концентрации вредных веществ в атмосфере продолжают расти», — добавил Хаустейн.

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