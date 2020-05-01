Эпидемия коронавируса обойдется британскому правительству в £100 млрд

Управление бюджетной ответственности посчитало затраты

Расходы правительства на борьбу с коронавирусом могут превысить £100 млрд, подсчитало Управление бюджетной ответственности Великобритании (OBR). Больше трети этой суммы — £39 млрд — ушло на реализацию программы Job Retention Scheme, пишет The Guardian. По данной схеме сотрудник, оставшийся без работы на период эпидемии, сможет получать до 80% своей зарплаты, но не более £2,5 тыс. в месяц.

Еще £17,3 млрд были потрачены на поддержку местных органов власти, служб здравоохранения, железнодорожных компаний и благотворительных организаций, а также на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения. По мнению специалистов OBR, объем затрат по этому пункту можно будет полностью оценить только к осени: сюда прибавятся потерянные поступления от НДС и подоходного налога, а также сорванные сделки с недвижимостью.

На поддержку самозанятых министерство финансов выделило £10 млрд, на поддержку малого бизнеса — еще £15 млрд. Ряд компаний был освобожден от уплаты налогов на весь год. Таким образом, объем недополученных поступлений составит около £13 млрд.

OBR не стало включать в расчет расходы по программе выдачи бизнес-кредитов и поддержке стартапов — предсказать какие-то цифры по ним довольно сложно.