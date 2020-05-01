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Высокий суд “нанес удар” по мигрантам со статусом pre-settled

Высокий суд “нанес удар” по мигрантам со статусом pre-settled
Фото:123rf.com

Высокий суд отклонил довод о том, что правила, затрудняющие гражданам ЕС с предварительно установленным статусом (Pre-Settled Status) доступ к большинству государственных  пособий, являются дискриминационными по признаку гражданства.

Подробности – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.

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