Правительство готовит план выхода из карантина

По мнению Бориса Джонсона, пик болезни в Великобритании пройден

На брифинге по коронавирусу 30 апреля Борис Джонсон объявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусом, сообщает The Telegraph. Премьер-министр поблагодарил сотрудников NHS за работу и признал, что цель в 100 тыс. тестирований пока не достигнута. Тем не менее, на следующей неделе правительство подготовит план постепенного выхода из карантина. Основные пункты — перезапуск экономики, открытие школ и обеспечение максимальной защиты для работающих людей.

По словам Джонсона, самым важным критерием оценки безопасности является коэффициент заражения коронавирусом R. Он показывает количество людей, которых может заразить один носитель вируса. Впервые с начала эпидемии этот показатель опустился ниже единицы: он колеблется от 0,6 до 0,9 по стране и от 0,5 до 0,7 в Лондоне. Устойчивое падение R вкупе с отсутствием перегруженности больниц и падением смертности позволит говорить об ослаблении карантинных мер.

Кроме того, Борис Джонсон одобрил использование масок после снятия карантина — люди смогут почувствовать себя защищенными и будут спокойнее относиться к возвращению на работу.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 674 человека. Всего в стране выявлено 171 тыс. случаев заболевания.

