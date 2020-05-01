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Великобритания начала тестировать больше 100 тыс. человек в день

Великобритания начала тестировать больше 100 тыс. человек в день
Фото:123rf.com

Мэтт Хэнкок объявил о выполнении поставленной цели

Правительство Великобритании увеличило количество проводимых в день тестов на коронавирус до 100 тыс., объявил на ежедневном брифинге министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. 30 апреля было проведено 122 347 тестов на Covid-19, однако изменился и способ подсчета, сообщает BBC.

Ранее в статистике учитывались только результаты анализов, полученные в лабораториях. Теперь правительство включило в итоговые данные результаты домашних тестов и больниц. 30 апреля было проведено 81 978 тестов в лабораториях, 27 497 — в домашних условиях и 12 872 — в больницах, госпиталях и передвижных пунктах.

Таким образом правительству удалось достичь цели, поставленной 2 апреля, заявил Хэнкок. Тогда в день проводилось около 10 тыс. тестов. Теперь, по словам министра здравоохранения, этот показатель нужно удержать — только тогда можно говорить об ослаблении карантинных мер. Среди других целей — снижение количества новых заражений и смертей, обеспечение работников NHS средствами индивидуальной защиты.

Теневой министр здравоохранения от Лейбористской партии Джонатан Эшуорт отметил прогресс, однако добавил, что правительство должно придерживаться единой методики подсчета и не менять ее для достижения цели.

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