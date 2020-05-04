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Более 300 тысяч британцев бросили курить из-за коронавируса

Более 300 тысяч британцев бросили курить из-за коронавируса
Фото:123rf.com

Считается, что у курильщиков болезнь протекает тяжелее и дольше

Более 300 тыс. человек в Великобритании бросили курить из опасения, что вредная привычка усугубит течение коронавирусной инфекции. Еще 550 тыс. пытаются бросить с переменным успехом, а 2,4 млн решили сократить количество выкуриваемых в день сигарет.

Опрос, проведенный компанией YouGov и некоммерческой организацией Action on Smoking and Health (Ash), показал: коронавирус заставляет людей пересмотреть свой образ жизни, пишет The Guardian. В опросе участвовали 1 004 человека, из них: 2% бросили курить из-за опасений по поводу коронавируса, 8% пытаются это сделать сейчас, 36% сократили количество выкуриваемых сигарет, а 27% раздумывают о том, чтобы бросить.

Около 25% бывших курильщиков теперь уверены, что приняли правильное решение. Однако 4% утверждают, что из-за пандемии у них больше шансов сорваться и начать курить снова.

«Курение ослабляет иммунную систему, из-за этого организм хуже борется с болезнями. Количество пациентов, поступивших в больницу с Covid-19, доказывает — у курильщиков болезнь проходит тяжелее и дольше», — подчеркнул специалист по респираторным заболеваниям в Имперском колледже Лондона Ник Хопкинсон.

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