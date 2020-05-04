Борис Джонсон назвал сына в честь вылечивших его врачей

Мальчик получил имя Уилфред Лори Николас Джонсон

Новорожденного сына премьер-министра Великобритании назвали Уилфред Лори Николас Джонсон, пишет Metro. Невеста Бориса Джонсона Кэрри Саймондс рассказала в своем «Инстаграме», что имя Уилфред ребенок получил в честь дедушки Джонсона, а имя Лори – в честь ее дедушки.

Имя Николас мальчику досталось в честь двух врачей, лечивших премьера после заражения коронавирусом – доктора Николаса Прайса и профессора Николаса Харта. Оба врача поздравили премьер-министра и его невесту с рождением ребенка и отметили, что «невероятно польщены выбором имени». Они также поблагодарили всю команду медиков больницы St Thomas’ Hospital за профессионализм.

Ранее Борис Джонсон поделился историей болезни со СМИ. По его словам, поначалу он не думал о неблагоприятном исходе и пытался побороть коронавирус своими силами. «Симптомы не уходили, а я не мог понять, почему мне не становится лучше. И только когда самочувствие ухудшилось, я начал задаваться вопросом – удастся ли мне выбраться из этого», – рассказал премьер-министр.

В какой-то момент врачи начали думать о наихудшем исходе, однако, к счастью, все обошлось, добавил Джонсон.