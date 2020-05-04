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Выпущены памятные монеты к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе

Выпущены памятные монеты к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе
Фото:instagram.com/royalmintuk

Королевский монетный двор присоединился к празднованию победы

Королевский монетный двор выпустил серию памятных монет номиналом £2, посвященных празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе (VE Day). Дизайн монеты был разработан совместно с Имперским военным музеем (Imperial War Museum), пишет The Evening Standard.

На лицевой стороне изображены улыбающиеся лица и выгравировано слово Victory.

Монеты можно приобрести на официальном сайте монетного двора royalmint.com. Часть денег от продажи пойдет на финансирование Имперского военного музея. Если спрос будет достаточно большим, чуть позже монеты выпустят в обращение. Директор департамента по производству памятных монет Клэр Макленнан надеется, что они помогут «сплотить народ в условиях пандемии коронавируса».

«События мая 1945 года предопределили то, каким стал мир, в котором мы живем сегодня. Разрушительный конфликт между странами подошел к концу, и началась новая эра надежды, оптимизма и социальных преобразований. Беспрецедентная глобальная катастрофа положила начало новому, более справедливому обществу. Сейчас эта тема актуальна как никогда», — заявил старший куратор Имперского военного музея Стивен Уолтон.

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