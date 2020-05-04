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Правительство рассматривает возможность поэтапного открытия школ с 1 июня

Правительство рассматривает возможность поэтапного открытия школ с 1 июня
Фото:123rf.com

Первыми туда вернутся ученики шестых, десятых и двенадцатых классов

Правительство рассматривает возможность поэтапного открытия школ с 1 июня, сообщает The Guardian. Первыми туда вернутся ученики шестых классов — они должны закончить начальную школу и перейти в среднюю. Затем, по мнению членов Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage), к учебе вернутся десяти- и двенадцатиклассники.

Даунинг-стрит подтверждает, что ориентируется на эту дату. Однако решение будет принято только в том случае, если количество заражений коронавирусом останется на низком уровне. Борис Джонсон выступит с планом по выходу из карантина в воскресенье, 10 мая.

Решение премьер-министра будет относиться только к школам в Англии. Шотландия и Северная Ирландия объявят об открытии учебных учреждений в соответствии со своими планами. Также поступит и Уэльс — однако первый министр Марк Дрейкфорд тоже высказался за скорейшее открытие школ в июне.

Сейчас занятия посещают только дети основных работников (key workers) или ученики с особыми образовательными потребностями. Правительство также ведет переговоры с учительскими профсоюзами по постепенному возвращению детей в школы.

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