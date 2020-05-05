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98-летняя петербурженка собрала почти 2 млн рублей на помощь российским врачам

98-летняя петербурженка собрала почти 2 млн рублей на помощь российским врачам

Ее вдохновил капитан Том Мур

98-летняя петербурженка Зинаида Корнева является ветераном Великой Отечественной войны. Она получила педагогическое образование и до 1942 года работала учительницей, а потом попала на фронт. Во время войны была зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.

Этой весной Зинаида Антоновна узнала об акции британского ветерана Тома Мура, собравшего более £30 млн для работников NHS, пишет Фонтанка.ру. В обмен на пожертвования он пообещал самостоятельно пройти по своему саду сто раз к 100-летнему юбилею. Поскольку сама Зинаида Антоновна ходит с большим трудом, она вместе с внучкой завела собственный YouTube-канал и решила рассказывать истории о войне. Каждый день на канале появляется новое видео. Цель — собрать три миллиона рублей на помощь российским врачам. Сбор средств идет через сайт Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

Сумма пожертвований уже почти достигла 2 млн рублей. Сначала деньги получат семьи петербургских врачей и медсестер, погибших от коронавируса — их имена опубликованы на сайте организации. Сама Зинаида Корнева опубликовала отдельное видеообращение к Тому Муру, заявив: «Мы вместе победили фашизм, а теперь вместе боремся с этим вирусом».

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