Италия объявила о смягчении карантина

Впервые за восемь недель люди смогли прогуляться по паркам

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о постепенном смягчении карантинных мер, сообщает NBC News. До полного выхода из карантина стране еще далеко, однако пик уже пройден. 4 мая в Италии было зафиксировано 1220 новых случаев заболевания и 195 смертей — наименьший прирост с начала марта.

Возобновили работу крупные фирмы, строительные предприятия, некоторые магазины, а также рестораны и кафе. Последним пока разрешено готовить исключительно на вынос. Всего на работу с понедельника вышли 4 млн. человек. Впервые за восемь недель в Италии открылись парки и скверы, чтобы люди смогли прогуляться на свежем воздухе.

Меры предосторожности продолжают действовать: рестораны не принимают посетителей, школы и музеи по-прежнему закрыты, вечеринки и семейные собрания — запрещены. Итальянцам разрешается съездить к родственникам при условии соблюдения социальной дистанции и ношения масок. Места в общественном транспорте рекомендуется занимать на расстоянии от других пассажиров.

Многие опасаются повторной вспышки болезни. «Надеюсь, мои соотечественники будут соблюдать правила. Я не хочу снова возвращаться в жесткий карантин», — говорит 59-летний гид Паоло Лоди.