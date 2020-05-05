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London Eye сменит подсветку к празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны

London Eye сменит подсветку к празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны
Фото:instagram.com/londoneye

Колесо обозрения подсветят цветами британского флага

20 лет назад в Лондоне появилась новая достопримечательность – колесо обозрения London Eye. Первоначально проект был рассчитан всего на пять лет, однако уже два десятилетия колесо продолжает радовать жителей и гостей города. Каждый год оно меняет подсветку в честь нового спонсора. В феврале 2020 года London Eye стал ярко-розовым – этот цвет использует туристическая компания Lastminute.com, которая выделила деньги на финансирование объекта.

Однако цвета London Eye могут меняться и чаще, во время национальных праздников или чрезвычайных происшествий. Чтобы отметить заслуги работников NHS в борьбе с коронавирусом, в апреле этого года колесо на один вечер стало ярко-синим. 8 мая достопримечательность подсветят цветами британского флага: красным, синим и белым. Так London Eye присоединится к празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе (VE Day), пишет портал Secret London.

Эпидемия коронавируса заставила перенести или отменить все праздничные мероприятия в этот день. Ее Величество Елизавета II запишет официальное обращение к нации из своей резиденции, а певица Кэтрин Дженкинс выступит в пустом здании Royal Albert Hall – концерт будут транслировать по телевидению.

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London Eye сменит подсветку к празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны
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