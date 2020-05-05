Огромное реанимационное отделение пустует

Количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Лондоне стабилизировалось, поэтому временную больницу NHS Nightingale переведут в режим ожидания, сообщает LBC News. Некоторые СМИ высказали предположение, что к 15 мая ее могут полностью закрыть.

Ранее ученые прогнозировали, что в пик заболеваемости в стране системе здравоохранения может понадобиться до 7,5 тыс. мест в интенсивной терапии. Больницу NHS Nightingale открыли в здании выставочного центра ExCel в начале апреля. Сообщалось, что она сможет вместить до 4 тыс. человек, однако в итоге к аппаратам ИВЛ подключили менее ста пациентов.

Последние данные показывают, что число пациентов больниц, у которых диагностировали коронавирус, в Лондоне ниже, чем на северо-западе страны — 2 033 человека и 2 191 человек соответственно.

Пик болезни на севере страны пришелся на 13 апреля, в Лондоне — на 8 апреля.

«Было бы глупо утверждать, что мы построили эту больницу зря. Да, нам не пришлось задействовать резервные места, и это хорошая новость. Это значит, что люди начали соблюдать социальную дистанцию и тем самым сгладили кривую заболеваемости», — заявил глава NHS профессор Стивен Поуис.

В NHS England заявили, что больницу можно будет снова развернуть, если в стране произойдет вторая вспышка Covid-19.