С начала карантина более 1,5 млрд студентов и школьников в мире перестали посещать учебные заведения. Менее половины из них перешли на дистанционное обучение. Однако 826 млн детей не могут обучаться дома из-за того, что у них нет компьютера… Вынужденный переход системы образования в сеть вскрыл важные проблемы как в развитых, так и в развивающихся странах.

Отсутствие ноутбуков, интернета, должной подготовки учителей, а также некоторые социальные проблемы проявились даже там, где их не ждали. Сейчас эксперты с нетерпением ждут открытия школ и вузов, уверяя, что полный переход в онлайн может резко снизить уровень образованности населения.

В чем плюсы и минусы такого обучения и почему онлайн-образование не готово заменить «живые» уроки?

Международный хоумскулинг

В то время как большинство учебных заведений мира закрылись в связи с пандемией, министерства образования разных стран подводят первые итоги.

В марте более 25 тыс. государственных и частных школ Великобритании закрылись на карантин для большинства детей. И это первое масштабное закрытие школ в стране за всю историю королевства. «Мы закрываем школы на неопределенный срок. Однако это не касается детей, чьи родители работают в критически важной сфере или в системе здравоохранения. Мы не будем проводить тестирование и экзамены, не будем выставлять годовые оценки ученикам», – приводит слова Гэвина Уильямсона, секретаря по образованию в Англии, The Guardian. Соответственно, в Великобритании в этом году отменены выпускные экзамены GCSE и A Levels.

Однако около 10% учеников все же могут посещать школы. Это дети обладателей ведущих для страны профессий, например, спасателей и медиков. При этом учителя должны обеспечить между школьниками дистанцию в два метра.

Британские эксперты советуют для удаленного обучения придерживаться формата видеоконференций по 45 минут, но не более четырех в день. Остальное время ученики по идее посвящают физкультуре и творчеству. При этом подростки должны как можно больше говорить – звонить друг другу, а не просто переписываться в мессенджерах.

В конце апреля, чтобы восполнить пробелы из-за карантина и предоставить доступ к образованию каждому школьнику, BBC запустило 14-недельную учебную программу, которая охватит темы и материалы по главным предметам для детей от пяти до 14 лет. Лучшие учителя страны вместе с телезвездами создают уроки, учебные подкасты, видео и квизы. Ожидается, что дети будут ежедневно получать «хорошую порцию» обучения на дому.

По данным Education Week, более 124 тыс. государственных и частных школ в США прекратили работу из-за пандемии коронавируса, более 55 млн американских учеников теперь учатся дистанционно. Американские эксперты по дистанционному обучению очень обеспокоены – закрытие школ окажет негативное влияние на семьи с низким уровнем дохода, в которых ученики не имеют компьютеров или качественного интернета.

В КНР Министерство образования организовало более 24 тыс. бесплатных онлайн-курсов на 22 веб-платформах. Также на национальную образовательную веб-платформу были загружены курсы К-12 (название китайской системы образования, от детского сада до выпуска из школы). На сегодня дистанционное обучение действует более чем в 300 городах Поднебесной. Онлайн-обучение стартовало в Китае еще в начале февраля, когда 600 тыс. учителей по всей стране ознакомились с коммуникационным приложением DingTalk, с помощью которого сейчас учатся миллионы школьников и студентов. И теперь только в Ухани более 700 тыс. учащихся пользуются этим приложением.

Еще 18 месяцев назад ЮНИСЕФ и «Майкрософт» начали работу над созданием The Learning Passport – пилотного проекта по дистанционному обучению «Паспорт учащегося», который планировали запустить в этом году. С началом пандемии, когда по всему миру начали закрываться школы, платформу срочно расширили. Теперь ею могут воспользоваться все страны с разработанной программой дистанционного обучения.

В программу включены онлайн-книги, видео, а также ресурсы для родителей и детей с инвалидностью. «Covid-19 не знает границ, а значит проблемы, которые создает эта инфекция, тоже надо решать вместе, с участием представителей государства и частного сектора», – убежден глава компании «Майкрософт» Брэд Смит.

По его словам, созданная программа уникальна, она позволит преодолеть разрыв между странами и обеспечить обучение всех школьников планеты. Для каждого государства предусмотрена отдельная платформа, на которую можно попасть через интернет-страницу learningpassport.unicef.org. Там собраны учебники и другие обучающие материалы на национальном языке.

Острые моменты

ЮНЕСКО опубликовала список доступных приложений и платформ для онлайн-обучения, которыми могут воспользоваться учителя, учащиеся и родители всех государств. Однако не все страны в равной степени оказались готовы к онлайн-обучению. Наиболее остро «цифровое» неравенство ощущается в странах с низким уровнем дохода. Например, в Африке у 90% учащихся дома нет компьютера, а у 80% – выхода в интернет. Более 55 млн учащихся проживают там, где нет даже мобильной связи. Эти данные обнародовала ЮНЕСКО, опираясь на информацию Статистического института ЮНЕСКО и Международного союза электросвязи.

Из-за этого Билл Гейтс опасается, что нынешняя пандемия усугубит социальное расслоение, так как переход на дистанционное образование ухудшит доступ к знаниям для детей из малоимущих семей, пишет Financial Times. «Это неравенство является реальной угрозой непрерывности обучения в период беспрецедентных сбоев в системе образования», – заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини. Для устранения этих пробелов было принято решение создать Глобальную коалицию по вопросам образования и реагирования на Covid-19, партнеры которой занимаются разработкой универсальных решений, призванных позволить всем без исключения воспользоваться плодами цифровой революции.

Кроме того, как предложила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, предпринимая усилия по обеспечению связи для всех, организация выяснила, что непрерывное преподавание и обучение не могут ограничиваться использованием онлайн-средств. В итоге эксперты предложили педагогам использовать в том числе местные радиостанции и телевизионные каналы.

Например, в Португалии у почти 20% школьников нет дома компьютеров и выхода в интернет. Почтальоны приносят детям распечатанные и передают учителям выполненные задания. В Бельгии учащимся оказывает поддержку местная администрация, которая подготовила для малообеспеченных семей списанные, но рабочие компьютеры.

Переход на дистанционную форму обучения в США спровоцировал увеличение числа прогулов. Многие школьники в период пандемии не регистрируются в системах дистанционного образования, не появляются на уроках и не выполняют задания. Особенно это характерно для школ, где учатся дети из малообеспеченных семей из-за того, что у них нет подходящих гаджетов, а в домах нет подключения к интернету. При этом в элитных учебных заведениях страны учеба продолжается в прежнем объеме, и эксперты предупреждают о том, что ситуация может привести к различной успеваемости детей и усугубить социальное неравенство.

В Испании ассоциация родителей направила коллективное обращение к министру образования и властям регионов с просьбой открыть школы на лето, чтобы наверстать упущенное.

Заменить нельзя оставить

Представим, что у всех есть интернет и гаджеты, необходимые для получения знаний дистанционно… Смогло бы в этом случае онлайн-образование полностью заменить «живые» школы и университеты? Специалисты уверяют, что нет. Есть множество отраслей, в которых необходима практика с обязательным присутствием рядом педагога – контролера и помощника.

Интернет позволяет передавать знания от преподавателя к студентам, от высшей математики до философии и иностранных языков. Однако освоение некоторых программ требует выполнения лабораторных работ со сложным оборудованием. Это касается экспериментов по химии и физике, обучения пилотированию, медицинским операциям и многому другому, где без практики не обойтись.

Как уверяют эксперты, массовый перевод образования на дистанционную форму заставляет ожидать существенного снижения качества подготовки специалистов даже по сугубо теоретическим специальностям. Причина этого лежит в первую очередь в области психологии: университетская аудитория – это не просто место, где можно задать вопрос профессору. Сфокусироваться на любимом предмете несравненно проще в кругу однокурсников-единомышленников и под руководством опытного педагога.

Инкубаторы элиты

Кампусы лучших университетов мира закрыты так же, как и школы. Профессора адаптируют свои курсы к онлайн-требованиям. Нынешний кризис резко ускорил переход к онлайн-образованию после долгих лет медленного внедрения. Некоторые эксперты уверены в том, что человечество прошло точку невозврата в процессе перехода на цифровое образование. «Этот принудительный эксперимент будет иметь продолжительный эффект», – говорит Джереми Хатчисон-Крупат, старший преподаватель Cambridge Judge Business School. «Сейчас мы понимаем, что онлайн-обучение может быть приятным, удобным и увлекательным. Это не изменится, когда кризис коронавируса пройдет».

Пандемия коронавируса может стать хорошим способом продемонстрировать преимущества цифрового образования и завоевать сердца скептиков из преподавательского состава, которым сейчас приходится читать лекции в интернете впервые.

Это также неожиданная возможность для стимулирования инноваций, которые могут трансформировать онлайн-обучение в будущем, включая предоставление ученикам виртуального доступа к более широкой школе. «Эта ситуация привнесла креативность в образовательный процесс и будет долго на него влиять», – говорит Марк Эндрюс, менеджер по обучению цифровым программам в Cambridge Judge.

Однако, по словам профессора сэра Тима О’Ши, бывшего вице-ректора Эдинбургского университета, только около 20 университетов в состоянии обеспечить широкий спектр высококачественных онлайн-курсов к началу нового учебного года в сентябре. При этом, по его мнению, некоторые из ведущих институтов страны, входящие в группу Рассела, включая Оксфорд и Кембридж, не входят в эту категорию.

Кроме того, длительное социальное дистанцирование чревато крупными денежными потерями для большинства университетов – им придется потратить от £10 млн для создания пяти или шести новых онлайн-степеней на разных факультетах. По всему миру эта сумма оценивается в £1 млрд по всему сектору. В целом же, по словам эксперта, сектор может потерять £2,5 млрд в следующем году только как оплату за обучение, если пандемия продолжится.

При обучении преподаванию в режиме онлайн преподаватели должны, по возможности, проходить некоторую часть подготовки через онлайн-курс, чтобы из первых рук узнать, каково это – быть студентом дистанционного обучения. «А пока мы учимся на практике», – сказала Лиза Доули, исполнительный директор Института инноваций в образовании имени Джейкобса в Университете Сан-Диего. Педагоги должны учиться в том формате, в каком они бы хотели, чтобы обучались их студенты, отметила Доули.

Масштабные тренинги для преподавателей уже провели в ряде университетов мира. Например, Чжэцзянский университет, один из топовых китайских вузов, в феврале обеспечил тренингами около четырех тысяч преподавателей. Англоязычные преподаватели со всего мира собираются в спонтанные быстрорастущие онлайн-сообщества вроде Online Teaching Tips for the Plague-Averse, а также выпускают подготовленные в экстренном режиме руководства.

Как показывает текущая ситуация, элитные университеты мира не готовы к полному погружению в онлайн. Хотя в будущем возможен и другой поворот событий. Так, по мнению Дмитрия Гололобова, приглашенного профессора Университета Вестминстера, российского адвоката и английского солиситора, по данным Pravo.ru, «Кембридж с Оксфордом останутся в виде вечного памятника развитию образования и даже будут продолжать учить офлайн, однако множество их программ перетечет в «вирт».

Новая нормальность

Сейчас страны активно разрабатывают целостные стратегии, которые позволят системе образования выжить и подготовиться к новой вехе в развитии, которая наступит после завершения карантина. Ведь кризис вскрывает не только проблемные «нарывы», но и дает новые возможности.

К такому подходу призывают международные организации – ЮНЕСКО и Всемирный банк. «Новая нормальность» будет предполагать отнюдь не полный уход в дистанционное взаимодействие, а широкое использование как офлайн-, так и цифровых технологий в целом как элемента «нормальной» модели обучения. При этом ожидается существенный рост качества образования, а также вовлеченность школьников и студентов.

По мнению большинства экспертов, цифровые технологии в образовании никогда полностью не вытеснят ни настоящего учителя, ни живое общение учащихся. Назначение технологий – расширение возможностей образовательного взаимодействия за пределы классов, а также выполнение того, что самому человеку делать неинтересно. Например, повторяющиеся, монотонные действия.

Соучредитель и исполнительный директор творческого акселератора для детей VIVITA Мари-Лийс Линд из Эстонии предположила, что обычные уроки по 45 минут могли бы вообще исчезнуть, и на их место прийти тематические дни или недели. Это дало бы детям возможность глубже погрузиться в одну тему и начать создавать связи между темами. «Важно также изменить систему образования так, чтобы она поддерживала индивидуальный образовательный путь каждого ребенка», – отметила эксперт. По ее словам, период домашнего обучения показал, что на самом деле изменения можно реализовать очень быстро и что учиться можно иначе, чем мы учились раньше.

В свою очередь генеральный секретарь NASUWT Патрик Роуч в интервью The Guardian сказал: «Чего не должно произойти, так это того, что правительство просто устанавливает дату открытия школ, а затем говорит школам, местным властям и многоакадемическим трастам, что теперь вы должны понять, как мы это сделаем. Правительство обязано разработать четкий и согласованный план по возобновлению работы школ, в основу которого положены научные данные, не позволяющие обеспечить свободу для всех, когда отдельные школы принимают собственные решения об открытии». По его мнению, это может поставить под угрозу здоровье населения и благосостояние тех, кто работает в школах.

Безопасный режим

30 апреля ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа и Всемирный банк выпустили рекомендации для национальных и местных органов власти по обеспечению безопасности детей после их возвращения в школы.

По словам генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, решение о том, когда и как возобновить работу учебных заведений, должно быть взвешенным и опираться на рекомендации медиков. Глава ЮНЕСКО добавила, что после того, как эпидемиологи дадут «зеленый свет» для возобновления учебы, правительства должны будут принять все необходимые меры для того, чтобы в школу вернулись все дети.

В свою очередь исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор подчеркнула, что пробелы в образовании оборачиваются ростом неравенства, ухудшением состояния здоровья, насилием, а также ростом детского труда и числа детских браков. «Мы знаем, что чем дольше дети не ходят в школу, тем меньше вероятность их возвращения в классы. Возобновление работы школ, когда это будет безопасно, должно быть приоритетом, иначе успехи, достигнутые в сфере образования, будут сведены на нет», – предупредила глава ЮНИСЕФ.

Кстати, в самых бедных странах дети в школах не только учатся, но и получают питание и медицинскую помощь. Сегодня из-за закрытия школ этой возможности лишились 370 млн детей. «Это может нанести долговременный ущерб. Поэтому при возобновлении работы школ крайне важно, чтобы возобновились и программы питания и медицинские услуги. Это поможет вернуть в школы наиболее уязвимых детей», – заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.

«Когда страны обдумывают, каким образом возобновить работу учебных заведений, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВПП – в рамках Глобальной коалиции по вопросам образования – настоятельно призывают правительства оценить преимущества обучения в классах по сравнению с дистанционным обучением, а также соответствующие факторы риска», – говорится в заявлении учреждений ООН. Кроме того, в ООН призвали прежде чем вернуть детей в школу, создать там безопасные условия и найти возможность компенсировать потерю учебного времени.