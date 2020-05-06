Coronaverse – поэтический проект эпохи карантина

В США стартовал международный актуальный проект «Coronaverse – стихи коронавирусного времени». Его создатели собирают и публикуют поэтические тексты пишущих по-русски авторов из разных стран, которые были написаны во время и под влиянием карантина Covid-19.

Инициатором проекта выступило русско-американское издательство KRiK Publishing House, уже известное своими международными поэтическими акциями, такими как антология «70», серия культурных мероприятий «Русские сезоны в музее Николая Рериха», двуязычная поэтическая серия «Russian Word without Borders / Русское слово без границ» и геопоэтический проект «НашКрым».

Проект уже собрал вместе десятки поэтов, каждый из которых занимает достойное место в современном литературном процессе.

Вот как охарактеризовал состав авторов проекта известный российский поэт Юлий Гуголев: «Такие разные, друг на друга не похожие, иной раз до такой степени придерживающиеся противоположных взглядов в самых различных областях, что их самих невозможно представить себе сидящими рядом на одном литературном поле».

Виртуальная антология уже объединила поэтов из США, России, Украины, Эстонии, Беларуси, Молдовы, Израиля, Канады, Франции, Германии, Бельгии, Турции и Австралии.

Опубликованные тексты различны не только по стилю и манере письма, но и по настроению. Собрание постоянно пополняется новыми авторами и новыми текстами.

Название проекта – это название вируса (Corona) и латинское слово Verse, то есть «стих».

Зачем нужна поэзия во время карантина? Как она может помочь всем нам?

Геннадий Кацов:

– И в эпоху карантина, и в любую другую акцентуированную эпоху поэзия автору нужна для того, чтобы поделиться своими опытом, ощущениями, мыслями, радостью и тревогами с листом бумаги, то есть с самим собой, и с читателем; а аудитории поэзия нужна…

Важно понять, что тексты, сочиненные во время карантина, не написаны на актуальную тему или только на так называемую «злобу дня». Разве проблематика одиночества, страха перед кошмарным недугом или разлуки с близкими – это проходяще и сиюминутно?

Экзистенциальная острота сегодняшних переживаний, когда люди не могут прилететь или приехать друг к другу, потеряны многие свободы, которые стали привычны и от которых нас призывают отказаться; мы разобщены, дистанцированы, живем под страхом физического уничтожения и переживая за судьбы своих близких – разве это не те темы, которые всегда волновали художников, композиторов, писателей?

Сегодня каждый из нас оказался в роли Робинзона Крузо на острове, жизнь на котором протекает по непривычным, нередко опасным для нас правилам и ежедневно повергает нас в состояние дискомфорта. Все это происходит на фоне сообщений о миллионах заразившихся и десятках тысяч умирающих – в мире, в твоей стране, в твоем городе.

Сегодня человечество проживает и переживает маркесовские «сто лет одиночества», осознавая, что с нами столетиями происходило что-то не так, но историю не перепишешь, и, как известно, пишет ее последний.

Поэтому я могу предположить, что проект Coronaverse не только литературное поэтическое собрание, посвященное индивидуальному и коллективному опыту проживания «во время чумы», но и, безусловно, некий архив, который будет ценен не только нашим современникам, но и будущим поколениям.

C творческой точки зрения, нам повезло: мы, по-тютчевски, посетили «сей мир в его минуты роковые». Большая беда, удача и ответственность. Вот почему такой проект нужен, даже необходим. А читатель найдет в нем ответы, надеюсь, на свои тревоги, на свои вопросы, и добрые чувства, которые, как известно, поэт пробуждает лирой.

Как британские русскоговорящие поэты могут принять участие в проекте. Нужно ли для этого иметь имя? Как осуществляется отбор? Рика Кацова: – Мы очень серьезно подходим к отбору авторов для проекта. Как и в других наших проектах, публикации осуществляются, в большинстве случаев, по персональному приглашению. Со многими из авторов мы уже сотрудничали ранее. Тем не менее нам присылают огромное количество стихов через форму связи на сайте проекта. По мере возможности мы стараемся просматривать такие письма и, если попадается что-то действительно стоящее на наш взгляд, с удовольствием публикуем. Но такие случаи скорее исключения, чем правило. Повлияет ли карантин на уже давно начавшийся переход текста из печатного в электронный формат? Рика Кацова: – Наши предыдущие издательские проекты, как правило, выходили в бумажном варианте с параллельной публикацией онлайн. Однако в нынешней ситуации мы все большую часть жизни проводим в виртуальном пространстве, поэтому было решено Coronaverse сделать полностью виртуальным. Сначала мы просто публиковали тексты, потом начали проводить Zoom-встречи, на которые приглашаем несколько авторов проекта и одного эксперта в области культуры и литературы. Читаем стихи, обсуждаем приметы современности в условиях карантина и самоизоляции. Таким образом, проект стал мультимедийным. «Coronaverse в лицах» . Недавно пришла идея «очеловечить» антологию с помощью видеороликов. Мы обратились к авторам с просьбой записать на видео одно стихотворение из подборки. Честно говоря, на быстрый результат мы не особенно рассчитывали. Однако авторы с необыкновенным энтузиазмом включились в этот процесс. То есть проект стал не только мультимедийным, но и интерактивным. Уже сегодня у нас собралась внушительная видеотека под общим названием

В своем дому сижу я, как в окопе.

Судьба неумолима и капризна.

Короновирус бродит по Европе,

Неуловим, как призрак коммунизма…

Александр Городницкий

Отобрали делянку торта,

посадили на хлеб и воду.

Арестанты зоны комфорта,

мы отпущены на свободу…Вера Павлова

…здесь не должно быть для тревог причин –

с запасом сахар выдают и мыло,

перчатки, маски: смерть есть карантин,

не худший из того, что в жизни было…

Геннадий Кацов

Для всех для нас, некрепких телом –

Бог книжки дал и дал кино.

И сделал мир не черно-белым,

А разноцветным, все равно…

Вероника Долина

Понимая, что дело – табак,

отправляюсь за сигаретами, маской лицо задраив,

и по дороге вглядываюсь в умные лица собак,

выгуливающих хозяев.

Михаил Юдовский

Отобрали делянку торта,

посадили на хлеб и воду.

Арестанты зоны комфорта,

мы отпущены на свободу –

что с ней делать? Открою книгу,

почитаю вслух и открою:

нищета с любимым в обнимку

не считается нищетою.

Вера Павлова